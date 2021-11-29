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В Германии общественное мнение о легализации каннабиса разделилось поровну
13:56 29.11.2021 |
Около 43% немцев поддерживают намерения новой коалиции легализовать каннабис и столько же - выступают против.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA, приводя результаты соцопроса по заказу Augsburger Allgemeine.
Поддержка легализации каннабиса намного выше среди молодежи, тогда как противников больше среди людей старшего возраста.
За выступают две трети в группе 18-29 лет, тогда как две трети в группе 65+ - против или не определились.
Как известно, будущая коалиция социал-демократов, "Зеленых" и "Свободных демократов" планирует разрешить контролируемую продажу каннабиса взрослым в лицензированных магазинах - чтобы "контролировать качество, предотвратить передачу веществ и обеспечить защиту несовершеннолетних". Это прописано в коалиционном соглашении.
Сейчас в Германии каннабис разрешен только для ограниченного медицинского использования.
Вместе с тем новое правительство ужесточит правила маркетинга и спонсорства производителей алкоголя, никотина и каннабиса.
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