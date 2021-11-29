Эрдоган приказал расследовать причины падения лиры, обвалившейся после его заявлений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал провести расследование возможных манипуляций с валютой после того, как лира резко упала до рекордных минимумов по отношению к доллару на этой неделе.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган поручил Государственному наблюдательному совету, аудиторскому агентству, которое подчиняется президенту, выявить учреждения, которые покупали большие суммы иностранной валюты, и определить, имели ли место какие-либо манипуляции.

На прошлой неделе лира упала до рекордных минимумов после того, как Эрдоган пообещал придерживаться политики снижения процентных ставок. В этом году она потеряла 45% своей стоимости, причем около половины из них - за последние две недели.

Валюта упала до 13,45 за доллар в ходе исторической 15%-ной распродажи во вторник, последовавшей за выступлением, в котором Эрдоган защищал шаг центрального банка по снижению учетной ставки до 15%, несмотря на инфляцию в 20%.

Во время выступления он сказал, что Турция ведет "экономическую войну за независимость" и не поддастся давлению, чтобы изменить курс.

Государственный наблюдательный совет Турции может потребовать от организаций предоставить соответствующую информацию и документы и направить свои выводы в соответствующие органы.

Напомним, в октябре турецкая лира обвалилась после того, как президент Эрдоган заявил о планах выслать из страны 10 послов западных стран, включая США.