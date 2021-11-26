Финансовые новости
- |
- 26.11.21
- |
- 11:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай запретит знаменитостям выставлять свое богатство напоказ в соцсетях
09:50 26.11.2021 |
Китай ужесточит надзор за информацией, которую распространяют знаменитости в интернете. Контролировать будут также и то, что пишут в интернете об известных людях их фан-клубы.
Управление киберпространства Китая заявило, что эти меры направлены на создание позитивной и здоровой интернет-среды. По мнению регулятора, распространение сплетен о звездах и излишнее к ним внимание подрывают традиционные ценности китайского общества.
Сотрудники ведомства будут следить не только за личными страницами наиболее известных и влияющих на мнение общества людей, но и за теми сайтами, где публикуются сведения об этих знаменитостях, в том числе реклама с их участием.
По мнению регулятора, вся реклама должна быть сосредоточена на определенных сайтах, а фан-клубы должны управляться не просто активными фанатами, а уполномоченными агентами.
В планах ведомства - создать и пополнять "отрицательный" список известный людей, которые пропагандируют чуждые китайскому обществу ценности, такие как показное богатство и призывы к фанатам покупать вещи, которые рекламируются знаменитостями.
Актерам, блогерам, певцам и другим селебритис велено следовать "моральным принципам", иначе их запретят показывать и по телевидению, и в интернете.
Во вторник Китайская ассоциация исполнительских видов искусства уже опубликовала список из 88 человек, которым запретили вести прямые трансляции за "неэтичное поведение".
Эти меры - продолжение китайской политики регулирования того, что власти называют "хаотичной фан-культурой". В последние годы эта культура переживает огромный бум в Китае.
Знаменитости не просто считаются звездами, а переходят в разряд "идолов", вокруг которых собираются уже не группы по интересами, а сплоченные коллективы, порой даже с платным членством, основанные на поклонении конкретным актерам, музыкантам или блогерам.
Китайская газета The Paper прогнозирует, что к 2022 году "экономика идолов" в стране может составлять 140 млрд юаней (22 млрд долларов).
Ранее регулятор обязал вещательные компании и онлайн-платформы следить за тем, что происходит в фан-сообществах и к чему людей призывает их кумир.
Официальной причиной таких мер стала череда скандалов со знаменитостями, связанных с уклонением от уплаты налогов и сексуальными домогательствами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий о том, зачем Разумкова «выводят» во второй тур с Зеленским
ТОП-НОВОСТИ
|Плохой сигнал для президента: «Слуг народа» в Закарпатском облсовете выгнали в оппозицию
|«Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»
|Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря
|Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Канцлер Шольц: все о новом правительстве Германии и его сотрудничестве с Украиной
|Китай запретит знаменитостям выставлять свое богатство напоказ в соцсетях
|Эсминец ВМС США направляется в Черное море
|Меркель обсудила с Зеленским ситуацию на восточной границе Украины
|Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным
|Европарламент счел ЧВК Вагнера «агентом» российского государства
|Польша хочет продлить до 2 лет период, в течение которого украинцы могут работать без разрешения
Это интересно
|Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей
|СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда
|Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего
|Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
|Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей