Польша хочет продлить до 2 лет период, в течение которого украинцы могут работать без разрешения

Польша готовится продлить с 6 до 24 месяцев период, в течение которого граждане шести стран, включая Украину, могут работать без получения разрешения - на основании так называемого "освядченя", декларации о поручении работы.

Об этом говорится в статье на сайте "Европейской правды", созданной при поддержке EWL Group.

Соответствующие изменения в законодательство уже поддержал Сейм - нижняя палата парламента.

Сейчас декларация о поручении работы иностранцу (так называемый упрощенный режим для граждан Украины, Беларуси, России, Грузии, Армении и Молдовы), которую подает работодатель, дает основания на трудоустройство в Польше в течение 6 месяцев в году, а для получение следующего "освядченя" необходим как минимум полугодовой перерыв.

Теперь этот период может увеличиться до 2 лет. Соответственно, это увеличивает возможности для работников получать повышение и большую зарплату.

Кроме того, это нововведение разгрузит польских чиновников, что приведет к ускорению рассмотрения дел в соответствующих управлениях Польши.

За изменения в законодательство еще должен проголосовать Сенат - верхняя палата польского парламента, после чего документ поступит на подпись президента Польши.

Изменения вступят в силу через 14 дней со дня их опубликования, скорее всего, в первом квартале 2022 года.