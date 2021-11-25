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Главой Интерпола стал генерал из ОАЭ, обвиняемый в пытках заключенных и травле диссидентов
15:48 25.11.2021 |
Новым президентом Интерпола избран бывший глава спецслужб Объединенных Арабских Эмиратов генерал Ахмед Нассер аль-Раиси. Правозащитники и члены Европарламента выражают озабоченность по поводу его кандидатуры, так как в ряде стран его обвиняют в пытках и поощрении насилия в тюрьмах ОАЭ.
В частности, жалобы против него поданы гражданами Великобритании, Франции и Турции, которая на этой неделе примет у себя заседание Генассамблеи Интерпола.
Двое британцев - ученый Мэттью Хеджес и футбольный болельщик Али Исса Ахмад - обвиняют аль-Раиси в поощрении пыток в тюрьмах ОАЭ.
Хеджес был арестован по подозрению в шпионаже, провел в тюрьме семь месяцев, после чего был помилован и выслан на родину. Его вина при этом так и не была доказана.
Исса Ахмад приехал в ОАЭ в январе 2019 года на Кубок Азии по футболу и был задержан на улице в Дубае за то, что на нем была футболка с эмблемой сборной Катара.
Оба заявляют о жестоком обращении с ними в тюрьме и об оставшихся на теле шрамах. По словам Иссы Ахмада, его пытали электрошокером, систематически избивали и допрашивали о его возможных связях с Катаром, у него остались следы от ожогов и порезов.
Как только стало известно, что генерал аль-Раиси, курирующий работу тюрем в ОАЭ, претендует на пост главы Интерпола, пострадавшие британцы развернули против него кампанию.
"Ответственность за пытки лежит на нем. Его выдвижение на этот пост говорит о том, что преступления могут не просто сойти с рук, но за них еще и следует вознаграждение", - цитирует Guardian Мэттью Хеджеса.
Удар по репутации Интерпола
Многие отмечают, что назначение генерала аль-Раиси последовало после весьма щедрого финансового вливания в структуру Интерпола со стороны Абу-Даби.
11 ноября члены Европейского парламента направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предупредили, что избрание аль-Раиси президентом Интерпола станет ударом по репутации организации.
"Избрание генерала аль-Раиси подорвет основополагающие принципы Интерпола, ударит по его репутации и серьезно повлияет на его способность эффективно выполнять свою миссию", - говорится в письме.
Еще в октябре 2020 года 19 международных НКО, включая правозащитную организацию Human Rights Watch, назвали аль-Раиси неотъемлемой частью силового аппарата, который у него на родине систематически преследует мирных критиков власти.
В адрес властей ОАЭ неоднократно звучали обвинения в том, что они часто прибегают к так называемым "красным уведомлениям" для того, чтобы преследовать оказавшихся за границей политиков, оппозиционеров и журналистов, обвиняя их в коррупции или терроризме.
По словам правозащитников, систему Интерпола в своих целях используют многие авторитарные страны, например, Россия, Китай, Турция, Египет и Азербайджан.
В то время как Интерпол является международным органом исключительно уголовной полиции, власти этих стран приписывают своим политическим оппонентам уголовные преступления, чтобы привлечь Интерпол к их поискам.
В частности, в апреле 2021 года КГБ Беларуси включил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к террористической деятельности, и подал запрос в Интерпол на ее поимку. Однако Интерпол отказался от международного розыска Тихановской.
Авторитарные режимы в Интерполе
Это не первый случай, когда президентом Интерпола становится представитель страны с низким рейтингом в области прав человека.
В ноябре 2016 года организацию возглавил чиновник из Китая Мэн Хунвэй. Срок его полномочий должен был истечь в 2020 году, но в 2018-м он неожиданно исчез. Вскоре выяснилось, что он был задержан сотрудниками китайского ведомства по борьбе с коррупцией, а в 2020 году его приговорили в Китае к 13,5 годам заключения по обвинению в экономических преступлениях.
После внезапной отставки Мэна Хунвэя в 2018-м одним из возможных кандидатов на его место называли генерала МВД России Александра Прокопчука.
Тогда некоторые страны, например, Литва и Украина, дали понять, что могут выйти из состава Интерпола, если назначение российского генерала состоится. Но место было отдано южнокорейцу Киму Джонъяну, которого и сменил Ахмед Нассер аль-Раиси.
Должность президента Интерпола - в основном сугубо церемониальная. Основные обязанности главы организации лежат на генсеке, который избирается каждые пять лет.
В настоящий момент этот пост занимает бывший немецкий полицейский и государственный деятель Юрген Шток. Он пришел работать в Интерпол в 2005 году, в 2014-м стал его генеральным секретарем и в 2019-м был снова переизбран.
Штаб-квартира Интерпола располагается во французском Лионе.
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