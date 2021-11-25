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КС Польши: Ряд положений европейской конвенции противоречат конституции
11:39 25.11.2021 |
Ряд положений Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) несовместимы с конституцией Польши. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) в Варшаве. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета.
"Конституционный суд отменяет постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), нарушающее нашу систему" права, написал Калета в Twitter.
Министерство юстиции Польши передало дело в КС после того, как в мае ЕСПЧ осудил Польшу за, по мнению Брюсселя, несоответствующее нормам назначение конституционного судьи. Критики обвиняют правительство в Варшаве в подрыве независимости судебной власти и нарушении принципа разделения властей. Польша настаивает, что ЕСПЧ не имеет права проверять законность выбора судей КС.
От Еврокомиссии требуют запустить механизм лишения Польши средств из фондов ЕС
Брюссель требует от Варшавы прояснить ситуацию с соблюдением законодательства ЕС. Еврокомиссия ранее подверглась активной критике со стороны депутатов Европейского парламента, активистов и противников властей в Варшаве за то, что она тянет с использованием своих полномочий для лишения этой страны средств из фондов ЕС. Европарламент даже подал иск против ЕК в связи с ее неспособностью применить этот инструмент.
Расследование Брюсселя
Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем государствам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.
В апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требовали привести эту систему в соответствие стандартам ЕС.
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