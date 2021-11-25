США внесли в чёрный список китайские компании, занимающиеся квантовыми вычислениями

США внесли дюжину китайских компаний, занимающихся разработками в области квантовых вычислений и работающих с другими передовыми технологиями, в «чёрный список», тем самым фактически лишив их возможности работать с американскими компаниями. Обосновано это тем, что через эти компании китайские военные якобы могут получить доступ к критически важным американским технологиям.

Эти меры практически полностью запрещают американским компаниям продавать свои технологии в общей сложности 27 организациям, в том числе 12 компаниям в Китае и двум дочерним компаниям в Японии и Сингапуре. Помимо компаний, работающих с квантовыми вычислениями, в список вошли юридические лица, работающие в сферах полупроводниковой и аэрокосмической промышленности.

По заявлению Министерства торговли США, восемь китайских групп работали над получением доступа к секретным квантовым технологиям, которые могут помочь китайской армии улучшить системы обнаружения подводных лодок, а также облегчить попытки взлома систем шифрования США.

Внесение в «чёрный список» знаменуют собой последнюю попытку администрации Байдена затруднить доступ к передовым технологиям китайским военным. В прошлом месяце представители американской разведки предупредили компании США об усилиях Китая по получению доступа к технологиям в таких сферах, как квантовые вычисления и искусственный интеллект.

Помимо китайских компаний, в чёрный список экспорта попали 13 пакистанских фирм, занимающихся деятельностью, связанной с ядерными программами и созданием баллистических ракет. В санкционном списке оказался и Московский физико-технический институт (МФТИ), также якобы из-за разработки вооружений.

Ранее в этом году США включили Phytium Technology в санкционный список, чтобы предотвратить использование американских технологий при разработке полупроводников для китайских суперкомпьютеров, используемых для создания гиперзвукового оружия. Издание Financial Times недавно сообщало, что Китай в июле провёл испытания гиперзвукового оружия, ошеломившие Пентагон, что подняло вопрос о том, сколько американских технологий используется китайскими военными.

Среди китайских компаний, включённых в чёрный список экспорта, три дочерних предприятия Corad Technology, которая, как утверждают США, продавала американские технологии Ирану, Северной Корее и группам, связанным с китайской армией. Кроме того, в список попали Shanghai QuantumCTek и Хэфэйская национальная лаборатория физических наук.