Финансовые новости
- |
- 25.11.21
- |
- 10:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США внесли в чёрный список китайские компании, занимающиеся квантовыми вычислениями
10:42 25.11.2021 |
США внесли дюжину китайских компаний, занимающихся разработками в области квантовых вычислений и работающих с другими передовыми технологиями, в «чёрный список», тем самым фактически лишив их возможности работать с американскими компаниями. Обосновано это тем, что через эти компании китайские военные якобы могут получить доступ к критически важным американским технологиям.
Эти меры практически полностью запрещают американским компаниям продавать свои технологии в общей сложности 27 организациям, в том числе 12 компаниям в Китае и двум дочерним компаниям в Японии и Сингапуре. Помимо компаний, работающих с квантовыми вычислениями, в список вошли юридические лица, работающие в сферах полупроводниковой и аэрокосмической промышленности.
По заявлению Министерства торговли США, восемь китайских групп работали над получением доступа к секретным квантовым технологиям, которые могут помочь китайской армии улучшить системы обнаружения подводных лодок, а также облегчить попытки взлома систем шифрования США.
Внесение в «чёрный список» знаменуют собой последнюю попытку администрации Байдена затруднить доступ к передовым технологиям китайским военным. В прошлом месяце представители американской разведки предупредили компании США об усилиях Китая по получению доступа к технологиям в таких сферах, как квантовые вычисления и искусственный интеллект.
Помимо китайских компаний, в чёрный список экспорта попали 13 пакистанских фирм, занимающихся деятельностью, связанной с ядерными программами и созданием баллистических ракет. В санкционном списке оказался и Московский физико-технический институт (МФТИ), также якобы из-за разработки вооружений.
Ранее в этом году США включили Phytium Technology в санкционный список, чтобы предотвратить использование американских технологий при разработке полупроводников для китайских суперкомпьютеров, используемых для создания гиперзвукового оружия. Издание Financial Times недавно сообщало, что Китай в июле провёл испытания гиперзвукового оружия, ошеломившие Пентагон, что подняло вопрос о том, сколько американских технологий используется китайскими военными.
Среди китайских компаний, включённых в чёрный список экспорта, три дочерних предприятия Corad Technology, которая, как утверждают США, продавала американские технологии Ирану, Северной Корее и группам, связанным с китайской армией. Кроме того, в список попали Shanghai QuantumCTek и Хэфэйская национальная лаборатория физических наук.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение
|В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ
|Знает ли «Уоррен Баффетт», что у Путина в голове: как инвесторы оценивают риск войны с РФ
|Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США внесли в чёрный список китайские компании, занимающиеся квантовыми вычислениями
|Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию
|Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ
|Предложение альянса. Зачем Шойгу продает Байдену китайского генерала
|Бывшая замгенсека НАТО: Встреча с Байденом очень нужна Путину
|Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине
Это интересно
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей
|Американские власти наконец узаконили адаптивные фары
|Американский разработчик перспективного атомного реактора малой мощности стал ближе к практической реализации проекта
|Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
|TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9