Финансовые новости
- |
- 24.11.21
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Парламент Швеции проголосовал за кандидатуру Магдалены Андерссон в должности премьера
12:55 24.11.2021 |
Депутаты риксдага (парламента Швеции) в среду поддержали кандидатуру лидера Социал-демократической партии Магдалены Андерссон на посту главы правительства, сообщает Шведское радио.
Она стала первой женщиной в истории Швеции, которая возглавила Кабинет министров.
Ранее с постов главы Социал-демократической партии и правительства Швеции ушел Стефан Левен. Андерссон сначала была избрана лидером социал-демократов, а теперь и премьер-министром.
Лёвен занимал должность главы правительства на протяжении семи лет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Знает ли «Уоррен Баффетт», что у Путина в голове: как инвесторы оценивают риск войны с РФ
|Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан
|Что не так с кредитом Укрэксимбанка на покупку ТРЦ SkyMall? Все не так
|Украина получит новый транш МВФ. Но безумный Путин у наших границ все портит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Полный запрет всех частных криптовалют и время для вывода активов: 29 ноября за новые правила проголосуют в Индии
|Парламент Швеции проголосовал за кандидатуру Магдалены Андерссон в должности премьера
|Байден не пригласил Турцию и Венгрию на саммит за демократию
|Еврокомиссия в декабре обновит сроки действия COVID-сертификатов и добавит третью дозу вакцины - СМИ
|США хотят объединить потребителей топлива против производителей. Байден продает нефть из стратегического резерва
|Лира обвалилась после обещания Эрдогана выиграть «экономическую войну за независимость»
|Байден объявил о решении задействовать стратегический нефтяной резерв США для снижения цен и обеспечения поставок нефти в мире
Это интересно
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей
|Американские власти наконец узаконили адаптивные фары
|Американский разработчик перспективного атомного реактора малой мощности стал ближе к практической реализации проекта
|Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
|TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9