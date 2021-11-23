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ЕС хочет гармонизации сроков действия национальных ковид-сертификатов
09:47 23.11.2021 |
Европейская комиссия стремится согласовать сроки действия сертификата о вакцинации от COVID-19, включая последствия дополнительных прививок.
Об этом заявила в понедельник еврокомиссар здравоохранения Стелла Кириакидес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Я полностью согласна с неотложностью, и именно поэтому Европейская комиссия работает над усилением координации свободного передвижения, включая продолжительность действия и роль усилителей в кампании вакцинации", - сказала она.
Австрия стала первой страной в Западной Европе, которая в понедельник восстановила локдаун, закрыв несущественные магазины, бары и кафе из-за вспышки заболеваемости. Австрия также первой из европейских стран с декабря сократит срок действия сертификатов о вакцинации иностранцев до 270 дней.
Кириакидес сказала, что обсуждения со странами-членами ЕС по сертификату о вакцинации продолжаются, и Еврокомиссия намерена представить предложения на этой неделе.
"Мы полны решимости развернуть нынешнюю волну... и мы также отдаем себе отчет, что мы должны дать четкие, последовательные сообщения гражданам", - заявила она.
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