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Взявшее власть в Афганистане исламистское движение "Талибан" выпустило свод правил для телеканалов страны
16:46 22.11.2021 |
Теперь афганское телевидение не может показывать телесериалы, в которых есть актрисы-женщины, а женщинам-ведущим запрещено появляться на экране с непокрытой головой.
В обнародованных инструкциях при этом не сказано, до какой именно степени должна быть покрыта голова женщин-телеведущих: так, чтобы платок скрывал только волосы или все лицо, кроме глаз.
Член организации, представляющей журналистов в Афганистане, Худжатулла Муджаддеди сказал, что объявление новых ограничений было неожиданным, а сами правила - очень размыты. В интервью Би-би-си, он заявил, что если телевещательные компании будут выполнять все эти требования, некоторым из них, возможно, придется закрыться.
Дело в том, что сейчас афганские телеканалы в основном показывают иностранные сериалы, в которых главные роли играют женщины.
Созданное талибами министерство по распространению добродетели и искоренению порока (это ведомство заменило в новом правительстве министерство по делам женщин) установило восемь правил для вещателей. Копию инструкции в своем "Твиттере" опубликовал журналист афганской телекомпании Tolo News Карим Амини.
Судя по документу, эта правила таковы:
1. Телеканалы не должны показывать фильмы, противоречащие принципам шариата и афганским ценностям.
2. Запрещается показывать афганские и иностранные фильмы, которые распространяют и пропагандируют в афганском обществе иностранную культуру и традиции и приводят к распространению аморальности.
3. Содержание юмористических и развлекательных программ не должно кого-либо унижать или оскорблять.
4. Запрещается показывать сериалы, которые оскорбляют религиозные ритуалы и человеческое достоинство.
5. Нельзя показывать в эфире видео или фильмы, демонстрирующие интимные части тел мужчин и женщин.
6. Журналистки-женщины должны носить исламский хиджаб, когда они появляются на экране.
7. Запрещается показывать сериалы и похожие программы с актерами-женщинами.
8. Строго запрещаются сериалы, в которых содержатся изображения пророка [Мохаммеда] и его сподвижников.
"Временный запрет"
Сразу после прихода к власти талибы значительно ограничили права работающих женщин и учащихся в школах и университетах девочек и девушек. Талибы приказали им оставаться дома, что сделало Афганистан единственной страной в мире, которая не позволяет половине своего населения получать образование и работать.
Талибы уверяли, что это решение временное и в первую очередь направлено на обеспечение безопасности самих женщин.
Однако пока ситуация особо не изменилась. Талибы разрешили девочкам вернуться в начальную школу, но рекомендации оставаться дома или выходить только в сопровождении мужчин и с полностью покрытым телом для остальных женщин, остаются в силе с августа этого года, когда талибы пришли к власти.
В период предыдущего правления талибов, в 1990-е годы, в Афганистане действовали намного более жесткие запреты. Женщины не могли учиться и работать, а телевидение не было разрешено в принципе. В стране была только одна радиостанция под названием "Голос шариата", которая транслировала пропаганду и религиозные программы. Людей, у которых находили телевизор, наказывали, а сам аппарат разбивали. Владельцев видеомагнитофонов могли публично высечь.
После 2001 года, когда власть "Талибана" была свергнута, в стране появилось немало теле- и радиостанций, которые были созданы при содействии западных стран и частных инвесторов.
Афганские телеканалы показывают множество различных программ - от конкурсов вокалистов в стиле проекта "Голос" до видеоклипов и телесериалов в основном турецкого и индийского производства.
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