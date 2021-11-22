Проблемы в глобальных цепочках поставок начинают ослабевать - WSJ

Проблемы в глобальных цепочках поставок постепенно начинают ослабевать. Тем не менее топ-менеджеры промышленных предприятий, логистических компаний и ритейл-площадок не ожидают возвращения ситуации к нормальному состоянию по крайней мере до начала следующего года, пишет газета The Wall Street Journal.

Количество контейнеровозов, ждущих разгрузки в двух крупнейших в США портах - в Лос-Анджелесе и в Лонг-Бич, сократилось, но все еще находится вблизи рекордного показателя. По данным Marine Exchange of Southern California на 19 ноября, 71 корабль стоял в очереди на швартовку по сравнению с максимальными 86 несколькими днями ранее. До пандемии очередь из одного контейнеровоза была редкостью.

Управляющие транспортными компаниями и розничными магазинами США ожидают, что ситуация в портах улучшится в начале 2022 года, после завершения сезона предпраздничного шопинга и закрытия заводов в Азии по случаю празднования нового года, отмечает WSJ.

В то же время, стоимость транстихоокеанских грузоперевозок в последние недели снизилась, поскольку большинство американских ритейлеров закупили и импортировали достаточно товаров на период праздников. Стоимость транспортировки контейнера через Тихий океан упала более чем на четверть за неделю, завершившуюся 12 ноября - максимальными темпами за два года, показали данные Freightos Baltic Index.

Но эксперты полагают, что любое потрясение, как, например, закрытие китайского порта Нинбо-Чжоушань из-за заражения COVID-19 сотрудников, может вновь привести к резкому подъему тарифов на транспортировку товаров.

Тем временем объем промышленного производства на заводах в странах Юго-Восточной Азии и, в частности, в Малайзии и Вьетнаме за последний месяц начал восстанавливаться, поскольку были сняты ограничения после снижения заболеваемости в регионе. Это привело к улучшению ситуации с поставками полупроводниковых компонентов, которых на рынке было недостаточно.

"Это огромный сдвиг в лучшую сторону, поскольку он должен увеличить промышленное производство в Азии и глобальное предложение", - сказала старший экономист гонконгской Natixis Трин Нгуен. Однако она также добавила, что азиатские страны столкнулись с другой проблемой - нехваткой рабочей силы.

Вьетнамские промышленники отмечают, что производство начало восстанавливаться, но многие рабочие, покинувшие города после начала новой волны пандемии, еще не вернулись обратно.

Другая проблема, приводившая к срывам в поставках - кризис энергоснабжения в Китае, разразившийся в середине осени, также начала слабнуть в последние недели после того, как власти позволили угольным электростанциям повышать тарифы. Кроме того, цены на нефть немного опустились и стабилизировались, откатившись от многолетних максимумов.

Промышленное производство в Китае в большинстве своем возобновилось в допандемийных объемах, отметили некоторые владельцы предприятий в Гуандуне - промышленном центре на юге страны.

Однако некоторые из них сообщили, что столкнулись с трудностями в хранении. Китайскому поставщику автозапчастей Zhejiang Songtian Automotive Motor System Co. пришлось перепрофилировать некоторые из секций своих заводов под склады, поскольку имеющиеся помещения не могут обеспечить достаточного объема для хранения грузов, неотправленных западным заказчикам из-за резко возросших тарифов.

"Завод заполнен произведенными товарами, которые мы не можем отправить. Это наша самая большая головная боль на данный момент, и мы ничего не можем с этим поделать", - сказал глава компании Дай Сюэчжи.

Экономисты все же полагают, что, несмотря на видимое улучшение ситуации, сильный потребительский спрос на Западе, продолжающиеся заторы в портах в США, нехватка рабочей силы и высокие транспортировочные тарифы продолжат усложнять поставки. А риски ухудшения погоды и появления новых волн заболеваемости COVID-19 потенциально могут еще больше усилить проблемы в глобальных цепочках поставок.