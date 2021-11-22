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Президент Болгарии, назвавший Крым «российским», переизбран на второй срок
09:51 22.11.2021 |
Действующий президент Болгарии Румен Радев по результатам второго тура выборов 21 ноября переизбран на второй срок.
Об этом сообщает "Европейская правда".
После обработки 99,7% протоколов ЦИК подтвердил победу Румена Радева и его вице-президента Илияны Йотовой.
За Радева проголосовали 1 535 618 избирателей или 66,69% от общего числа пришедших на выборы людей.
Оппонента Радева, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, поддержали 31,83% избирателей.
Вариант "Я не поддерживаю никого" набрал 1,48% голосов избирателей.
Напомним, Румен Радев, известный своими пророссийскими позициями, на прошлой неделе во время дебатов кандидатов заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС - неэффективными.
В этой связи МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.
Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.
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