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Польша обвинила Минск в новой тактике по управлению мигрантами на границе
09:07 22.11.2021 |
Власти Польши считают, что белорусские силовики изменили тактику по управлению группами беженцев на границе. С таким заявлением выступил в субботу, 20 ноября, министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM.
Теперь небольшие группы людей одновременно пытаются пересечь границу в нескольких разных местах, подчеркнул Блащак. По его словам, речь идет о "новом методе" пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси и нет никаких сомнений в том, что действия мигрантов контролируются белорусскими властями.
Польские пограничники также сообщили 20 ноября о попытках большого количества маленьких групп людей прорваться на территорию страны.
195 попыток пересечения границы за сутки
Ранее пограничники сообщали о многочисленных попытках прорыва сквозь границу больших групп мигрантов. Самая крупная группа насчитывала до 200 человек.
В общей сложности в ночь на 20 ноября пограничники предотвратили 195 попыток незаконного пересечения границы. Мигранты были агрессивны: бросали камни и фейерверки, использовали слезоточивый газ, сообщили в погранслужбе Польши.
Кроме того, по данным польской полиции, в приграничном районе также были задержаны девять предполагаемых контрабандистов, организующих нелегальную переправку людей в страны ЕС. Среди задержанных - граждане Польши, Украины, Германии, Азербайджана и Грузии. В общей сложности они перевозили 34 мигранта.
Признание Лукашенко
В интервью британской медиакомпании BBC 19 ноября Александр Лукашенко допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию Евросоюза. "Абсолютно возможно", что белорусские военнослужащие помогали мигрантам пересечь границу с Польшей, заявил он. "Мы славяне. У нас есть сердце. Наши войска знают, что мигранты направляются в Германию", - пояснил он.
"Может быть, им (мигрантам. - Ред.) кто-то помог. Я даже не буду в это вникать", - сказал Лукашенко, добавив, что не приглашал мигрантов в Беларусь. "Я говорил, что не собираюсь силой удерживать мигрантов на границе или уводить их силой... Я не буду останавливать их, потому что они едут не в мою страну, а в вашу", - подчеркнул белорусский правитель.
Месть за европейские санкции
С мая 2021 года Польша, Литва и Латвия отмечают увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока. Они пытаются через Беларусь попасть на территорию ЕС. Руководство Евросоюза обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в гибридной атаке на европейские страны в отместку за введенные против Минска европейские санкции.
Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к границе с Польше со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов. С тех пор они продолжают предпринимать попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, используя слезоточивый газ и ослепляя их лазерами.
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