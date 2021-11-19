Финансовые новости
- |
- 19.11.21
- |
- 23:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ЕС одобрили первые таблетки от коронавируса
22:59 19.11.2021 |
Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" от американского фармацевтического гиганта MSD.
Об этом говорится в заявлении агентства, сообщает "Европейская правда".
"Комитет EMA по лекарственным средствам (CHMP) издал рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как молнупиравир или MK 4482) для лечения COVID-19. Лекарство, которое в настоящее время не зарегистрировано в ЕС, можно использовать для лечения взрослых, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса", - говорится в заявлении.
Отмечается, что таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после диагноза COVID-19 и в течение 5 дней от начала симптомов. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней.
В начале ноября Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир".
По информации производителя, средство снижает способность коронавируса размножаться в клетках организма и, таким образом, замедляет дальнейшее развитие COVID-19.
EMA также объявила о начале процедуры проверки таблеток от коронавируса Paxlovid от американского фармацевтического гиганта Pfizer.
По словам производителя, препарат снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов с высоким риском после коронавирусной инфекции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Последствия для Лещенко: Инициируют ли Шмыгаль и «слуги» его отставку
|Покушение на министра: Чем отличился Роман Лещенко, которого хотели похитить и пытать
|Шантаж по-русски. Зачем Лавров «слил» переписку с Парижем и Берлином
|Сергей Гармаш: Легализацией торговли с ОРДЛО Путин давит на Запад и оптимизирует расходы на «республики»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move
|В ЕС одобрили первые таблетки от коронавируса
|Из России, но не с любовью: как Путин не выполнил прощальную просьбу Меркель
|Крымнаш Румена Радева. Как на выборах в Болгарии сказывается противоборство Турции и России
|Кипрский суд приглашает Коломойского к рассмотрению иска ПриватБанка
|Австрия первой в Европе сделает прививку от коронавируса обязательной для всего населения
Это интересно
|Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов
|4 секунды до «сотни»: Changan и Huawei разработали стильный и быстрый кроссовер
|Теперь Microsoft будет обновлять Windows 10 лишь раз в год из-за Windows 11
|Toyota обновила кроссовер RAV4 — изменились фары и комплектации
|За год китайские компании почти в три раза увеличили выпуск литиевых аккумуляторов
|IBM показала, как будут выглядеть квантовые компьютеры и машинные залы ближайшего будущего
|Meta готовит к производству VR-перчатки, позволяющие ощущать объекты в виртуальной реальности