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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Крымнаш Румена Радева. Как на выборах в Болгарии сказывается противоборство Турции и России

17:27 19.11.2021 |

Мир

 Владислав Гирман / Деловая столица

В "финал" президентских выборов вышли кандидаты, поддерживаемые Россией и Турцией.

Действующий президент Болгарии Румен Радев, который надеется остаться в кресле главы государства еще на пять лет, за три дня до второго тура выборов расставил все точки над "i" в вопросе отношений России и Болгарии: во время теледебатов с главным конкурентом Анастасом Герджиковым назвал Крым российским, а санкции в отношении Москвы - неэффективными.

Что примечательно, в остальных вопросах, за исключением личного неприятия и противостояния, позиции кандидатов на удивление близки.

Оба согласны, что бороться с пандемией нужно и важно, как и проводить вакцинацию. Ни Радев, ни Герджиков не собираются отступать от условий в вопросах языка и истории, предъявленных Северной Македонии.

Однако именно Россия стала камнем преткновения для оппонентов. Если Герджиков считает Крым украинским, выступает против снятия санкций с России, пока не будет решен вопрос с нарушением прав человека, а также открыто говорит о гибридной войне РФ против Болгарии; то нынешний президент этой страны придерживается противоположного мнения.

Впрочем, ничего сенсационного в заявлениях Радева нет. С аналогичными он выступал и в 2016 году, и в 2017-м. Параллельно присовокупил к ним манипулятивные нарративы о защите интересов болгарского меньшинства в Украине из-за языкового закона, следуя по тропинке, проторенной рядом соседей Украины, например, венгерским премьером Виктором Орбаном, что характерно тоже имеющего теплые отношения с Кремлем.

Учитывая, что Болгария - соседка Украины по региону, черноморская держава и член НАТО, Киев, естественно, желал как-то нивелировать потенциальную угрозу со стороны только избранного на пост президента друга Кремля Радева.

Поэтому в феврале с ним встречался тогдашний президент Украины Петр Порошенко, чтобы получить от Радева гарантии поддержки Софией евроатлантических устремлений Киева, а в обмен пообещал лично следить за тем, чтобы права жителей Болградского района Одесской области не были нарушены.

Генерал-политик

Радев, оставшись лояльным к Кремлю, действительно заметно изменил свою риторику и, по крайней мере, публично поддерживал территориальную целостность Украины и ее желание стать членом ЕС.

До поры, до времени. А именно до момента перевыборов, в ходе которых снова начал ретранслировать выгодные Кремлю тезисы.

Неудивительно, есть учесть, что Румен Радев - это, в принципе, продукт деятельности местной прокремлевской Соцпартии и российских технологов, в частности тогдашнего главы РИСИ Леонида Решетникова и председателя Национального движения русофилов Болгарии Николая Малинова, выскочивший на политическую сцену Болгарии в 2016 году. Для этого генерал Радева уволился с поста командующего ВВС.

Пророссийским силам и, собственно, Кремлю удалось усадить Радева в кресло президента, и теперь он пытается, к удовольствию России, трансформировать Болгарию из парламентской в президентскую республику под предлогом затяжного парламентского кризиса.

С другой стороны, Радев - не монарх, пусть и хотел бы им стать, и несмотря на до сих пор серьезное влияние России на Болгарию, эта страна-член НАТО активно сотрудничает с союзниками, в том числе в вопросе обеспечения безопасности в Черном море.

Во-вторых, участвует в шпионских войнах с Россией, "вскрыв" за последние годы уже несколько агентов российских спецслужб, включая вышеупомянутого Малинова и Решетникова, которым въезд в Болгарию запрещен.

Последний пример: пока Радев разглагольствовал на дебатах о российском Крыме, военная прокуратура Болгарии предъявляла обвинение задержанным в марте шести действующим и бывшим военным в шпионаже в пользу России, для которой они собирали секретную информацию.

Так что, повторимся, в заявлениях нет никакой сенсации, а сам он - не все государство. Как и чешский президент Милош Земан, также испытывающий теплые чувства в Кремлю.

Поле боя двух автократов

И все же выборы в Болгарии интересны как по вышеописанным причинам, так и в связи с тем, что сейчас страна пытается выбраться из политического кризиса.

Нынешние президентские выборы проходят после третьих за год парламентских, каждые из которых заканчивались с неожиданным результатом.

В апреле победу на выборах одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисова, в июле вдруг победила популистская партия "Есть такой народ", а 14 ноября - опять-таки внезапно - партия "Продолжаем перемены", лидеры которой уже заявили о готовности сформировать в большей степени ориентированную на Москву коалицию с социалистами, популистов "Есть такой народ" или Демократической партией Болгарии.

Радева поддерживают социалисты, а также, напомним, Россия. Партия Борисова, у которого с Радевым открытое противостояние, в свою очередь, публично поддержала Герджикова.

Но Борисов и Герджиков тоже не остались без поддержки из-за рубежа. Визави Радева активно поддерживает партия турецкого меньшинства - "Движение за права и свободы" (ДПС), призывающая своего избирателя голосовать за Герджикова.

В его поддержку запущена достаточно мощная информационная кампания со стороны Турции, которая не могла упустить такую возможность усилить свое влияние в Болгарии, некогда, как известно, пребывавшей под контролем османов.

Таким образом, в Болгарии в этом электоральном цикле столкнулись не только внутренние игроки, но и интересы внешних - заклятых друзей, России и Турции, которые где-то союзничают, а где-то гибридно и масштабно ссорятся (в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе). 21 ноября в Болгарии будет апогей борьбы Москвы и Анкары за региональное лидерство.

 

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