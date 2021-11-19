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Австрия первой в Европе сделает прививку от коронавируса обязательной для всего населения
13:03 19.11.2021 |
Правительство Австрии, вопреки предварительным заверениям, объявило о введении в стране общего локдауна на 20 дней, начиная с понедельника 22 ноября, и анонсировало введение обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля, что может сделать ее первой страной Европы, которая пошла на такой шаг.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.
В четверг Австрия впервые зарегистрировала более 15 тысяч заражений коронавирусом в сутки, два региона - Верхняя Австрия и Зальцбург - уже тогда анонсировали жесткий локдаун с понедельника. Показатель пятницы - 15 809 новых заражений - снова стал рекордным.
Общий локдаун начнется с понедельника, 22 ноября, и продлится максимум 20 дней. Ограничения будут касаться всех жителей страны одинаково, а с 12 декабря снова будут применять правило 2G (допуск с сертификатом о прививках или перенесенной болезни). Первую промежуточную оценку ситуации будут делать через 10 дней.
Перед этим канцлер Александр Шалленберг неоднократно исключал вероятность локдауна для вакцинированных.
"Проявите ответственность, сократите количество контактов - минимум на 20 дней. Тогда мы сможем праздновать Рождество вместе", - призвал канцлер.
Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн сказал, что уже действующее ограничение 2G замедлило темпы распространения вируса, но этого оказалось недостаточно, и извинился за просчеты правительства. Он добавил, что сейчас локдаун - единственный эффективный способ сбить волну эпидемии.
Школы продолжат работать в очном режиме, но с требованием носить маски. Всем, кому это возможно, рекомендуют перейти на дистанционную работу.
Также объявили, что с 1 февраля 2022 года прививка от коронавируса станет обязательной. Долгое время в Австрии был политический консенсус, что всеобщее обязательство вакцинироваться вводить не стоит. Сейчас в Австрии полностью привиты от коронавируса около 65% взрослого населения. Это значительно больше, чем в некоторых восточных странах-членах ЕС, но меньше, чем в Западной Европе.
"Сейчас мы должны посмотреть в глаза реальности. Слишком много политических игроков в этой стране выступают против прививок. Следствие этого - перегруженные реанимации и страдания людей", - заявил канцлер.
Детали всеобщей обязанности вакцинироваться, которые еще нужно оформить юридически, пока неизвестны. Федеральный канцлер допустил, что отказ от прививки будет считаться административным правонарушением с соответствующим наказанием. Александр Шалленберг отметил также, что для людей, имеющих медицинские противопоказания, сделают исключение.
На вопрос о том, как правительство собирается юридически обосновать свое решение, Шалленберг ответил, что об этом не беспокоится, и напомнил, что вакцинация от оспы тоже была обязательной.
Также сообщается, что усиливающую дозу прививки рекомендуется делать уже на 4-й месяц после завершения предыдущего курса вакцинации, независимо от того, какой была первая вакцина.
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