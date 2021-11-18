Совокупные дивиденды компаний мира в III кв. выросли на 19,5%, до рекорда - исследование

Глобальный объем дивидендов продолжил расти в третьем квартале, при этом тенденция сохранится в 2022 году, следует из данных британской инвесткомпании Janus Henderson.

Компания публикует ежеквартальное исследование в отношении дивидендов на основе данных 1,2 тыс. крупнейших мировых фирм, акции которых торгуются на рынке.

Мировой объем дивидендов в июле-сентябре составил $403,5 млрд, увеличившись на 19,5% в годовом выражении. Это рекордный показатель за третий квартал.

Для сравнения, показатель за весь 2020 год, в разгар пандемии коронавируса, составил около $1,3 трлн, сократившись примерно на 12% с уровня 2019 года.

Многие компании США сократили размер дивидендов или приостановили их выплату в связи с пандемией в ряде секторов, в том числе, энергетическом, однако в целом выплаты оставались стабильными.

Объем дивидендов в третьем квартале в США вырос на 10% за счет финансового сектора. Так, американский банк Morgan Stanley (SPB: MS) летом увеличил квартальные дивиденды до 70 центов на акцию.

Показатель в Японии подскочил на 26%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии - на 38%, в Великобритании - почти на 90%. В то же время объем дивидендов в Европе сократился на 34%. В исследовании Janus Henderson отмечается, что лишь 10% дивидендов европейских компаний были выплачены в третьем квартале. Объем дивидендов на развивающихся рынках увеличился на 31%.

Janus Henderson повысила прогноз в отношении объема дивидендов за весь 2021 год примерно на 2%, до $1,46 трлн, что станет рекордным значением.

Около 97% компаний США, участвовавших в исследовании, увеличили или сохранили текущий размер дивидендов в третьем квартале. В целом в мире этот показатель составил 90%.

Janus Henderson отмечает, что показатель в странах, в которых наблюдалось самое существенное сокращение дивидендов в период пандемии, демонстрирует самое существенное восстановление. В особенности это касается Великобритании и Австралии.

Объем дивидендов американских компаний в третьем квартале составил $130,7 млрд, что стало рекордным показателем. В число компаний с самыми высокими выплатами вошли AT&T Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. и Exxon Mobil.