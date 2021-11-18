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Сейм Польши поддержал новый закон о защите границы
08:14 18.11.2021 |
Нижняя палата парламента Польши (сейм) в среду, 17 ноября, проголосовала за проект закона, позволяющего временно ограничивать свободу прессы и передвижений в приграничном регионе.
Теперь документ, подготовленный национал-консервативной правящей партией "Закон и Справедливость" (ЗиС), будет рассмотрен верхней палатой парламента - сенатом, - который может внести в него свои поправки. С точки зрения представителей оппозиции, правительство страны во главе с партией ЗиС хочет воспользоваться массовым прибытием мигрантов на белорусско-польскую границу, чтобы ограничить доступ к информации для критикующих власти журналистов.
В начале сентября Варшава объявила режим чрезвычайного положения в зоне на отдалении трех километров от границы с Беларусью. Срок действия режима ЧП, однако, истекает 2 декабря и больше не может быть продлен. Согласно проекту вышеназванного закона, впредь глава МВД Польши сможет в условиях опасности вводить запрет на посещение определенной приграничной территории для всех лиц, кроме местных жителей.
Делать исключения из этого правила, в частности для журналистов, будет позволено командиру местной пограничной службы.
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