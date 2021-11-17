Финансовые новости
- |
- 17.11.21
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иран осенью активно продолжил производить обогащенный на 60% уран - МАГАТЭ
16:49 17.11.2021 |
Иранские специалисты в течение осени увеличили запасы обогащенного на 60% урана до отметки в 17,7 кг, сообщает Associated Press со ссылкой на доклад МАГАТЭ.
Согласно оценкам МАГАТЭ, Иран, таким образом, с конца августа произвел еще 8 кг обогащенного до этого уровня урана.
При этом в докладе отмечается, что оценка может быть не совсем точной, потому что инспекторам ООН по-прежнему не удается получить доступ к информации о ряде иранских ядерных объектов.
Ранее в среду стало известно, что 22 ноября Иран посетит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.
На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Ибрахим заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Хватит ли денег у государства на расходы до конца года?
|Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из «Укрнафты»
|Глава Фонда госимущества уходит в отставку, - источники
|Вадим Денисенко: «В войне Зеленского и Ахметова останется только один»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран осенью активно продолжил производить обогащенный на 60% уран - МАГАТЭ
|Еврокомиссия выделяет 700 тысяч евро для помощи беженцам на границе Беларуси
|Евросоюз планирует ограничить экспорт мусора в более бедные страны
|Армения и Азербайджан рассказали о своих потерях в результате последних боев
|Politico: Байден трижды отправлял на пересмотр санкции в отношении РФ
|Лукашенко поручил отвести мигрантов от польской границы
Это интересно
|Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
|BMW и Audi называют потенциальными покупателями марки McLaren
|Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора
|Учёные передали данные при помощи быстрых нейтронов
|В Германии почти не осталось грабителей банков
|Илон Маск продал акции Tesla на 7 миллиардов долларов. Инвесторы опасаются падения курса
|Компания Илона Маска запускает ракеты в космос раз в несколько дней. SpaceX осуществила уже 129 орбитальных запусков