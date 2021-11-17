Финансовые новости
- |
- 17.11.21
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евросоюз планирует ограничить экспорт мусора в более бедные страны
16:36 17.11.2021 |
Европейская комиссия в среду предложила пересмотреть правила ЕС по перевозке отходов, чтобы странам-членам было сложнее вывозить свой мусор в более бедные страны, имеющие слабые правила обращения с отходами.
Об этом "Европейской правде" стало известно от пресс-службы Еврокомиссии.
Предложенные правила, которые должны одобрить страны ЕС и Европейский парламент, являются частью плана Брюсселя по сокращению загрязнения и повторному использованию и переработке пластика, текстиля и металлов.
В прошлом году ЕС экспортировал около 33 миллионов тонн отходов, примерно половина из которых была отправлена в более бедные страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В этих странах более слабые правила обращения с отходами, чем в ЕС.
"Цель состоит в том, чтобы заставить ЕС взять на себя большую ответственность за производимые отходы. Сегодня это не так, и это то, что необходимо изменить", - сказал руководитель экологической политики ЕС Виргиниус Синкявичюс.
Согласно предложению, страна, не являющаяся членом ОЭСР, должна уведомить Брюссель о том, что она хочет принимать партии отходов из ЕС, и доказать, что она может обрабатывать отходы экологически безопасным образом.
Если страна сможет это сделать, государства ЕС смогут посылать туда свои отходы.
Экспорт отходов в страны ОЭСР будет также подвергаться мониторингу со стороны ЕС, и Брюссель может приостановить его в случае подтверждения опасений, что такой экспорт вызывает загрязнение.
Предложение Еврокомиссии направлено на то, чтобы побудить 27 стран-членов улучшить свои возможности повторного использования и переработки отходов в домашних условиях.
Предложение также упрощает правила перевозки отходов в рамках ЕС, чтобы пластик, бумага, железо и сталь могли попасть на европейские предприятия по переработке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Хватит ли денег у государства на расходы до конца года?
|Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из «Укрнафты»
|Глава Фонда госимущества уходит в отставку, - источники
|Вадим Денисенко: «В войне Зеленского и Ахметова останется только один»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран осенью активно продолжил производить обогащенный на 60% уран - МАГАТЭ
|Еврокомиссия выделяет 700 тысяч евро для помощи беженцам на границе Беларуси
|Евросоюз планирует ограничить экспорт мусора в более бедные страны
|Армения и Азербайджан рассказали о своих потерях в результате последних боев
|Politico: Байден трижды отправлял на пересмотр санкции в отношении РФ
|Лукашенко поручил отвести мигрантов от польской границы
Это интересно
|Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
|BMW и Audi называют потенциальными покупателями марки McLaren
|Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора
|Учёные передали данные при помощи быстрых нейтронов
|В Германии почти не осталось грабителей банков
|Илон Маск продал акции Tesla на 7 миллиардов долларов. Инвесторы опасаются падения курса
|Компания Илона Маска запускает ракеты в космос раз в несколько дней. SpaceX осуществила уже 129 орбитальных запусков