Евросоюз планирует ограничить экспорт мусора в более бедные страны

Европейская комиссия в среду предложила пересмотреть правила ЕС по перевозке отходов, чтобы странам-членам было сложнее вывозить свой мусор в более бедные страны, имеющие слабые правила обращения с отходами.

Об этом "Европейской правде" стало известно от пресс-службы Еврокомиссии.

Предложенные правила, которые должны одобрить страны ЕС и Европейский парламент, являются частью плана Брюсселя по сокращению загрязнения и повторному использованию и переработке пластика, текстиля и металлов.

В прошлом году ЕС экспортировал около 33 миллионов тонн отходов, примерно половина из которых была отправлена ​​в более бедные страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В этих странах более слабые правила обращения с отходами, чем в ЕС.

"Цель состоит в том, чтобы заставить ЕС взять на себя большую ответственность за производимые отходы. Сегодня это не так, и это то, что необходимо изменить", - сказал руководитель экологической политики ЕС Виргиниус Синкявичюс.

Согласно предложению, страна, не являющаяся членом ОЭСР, должна уведомить Брюссель о том, что она хочет принимать партии отходов из ЕС, и доказать, что она может обрабатывать отходы экологически безопасным образом.

Если страна сможет это сделать, государства ЕС смогут посылать туда свои отходы.

Экспорт отходов в страны ОЭСР будет также подвергаться мониторингу со стороны ЕС, и Брюссель может приостановить его в случае подтверждения опасений, что такой экспорт вызывает загрязнение.

Предложение Еврокомиссии направлено на то, чтобы побудить 27 стран-членов улучшить свои возможности повторного использования и переработки отходов в домашних условиях.

Предложение также упрощает правила перевозки отходов в рамках ЕС, чтобы пластик, бумага, железо и сталь могли попасть на европейские предприятия по переработке.