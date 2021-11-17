Лукашенко поручил отвести мигрантов от польской границы

Правитель Беларуси Александр Лукашенко поручил отвести мигрантов, находившихся на польской границе, в логистический центр в Гродненской области на северо-западе страны и организовать там ночлег, сообщил во вторник, 16 ноября, телеграм-канал "Пул Первого".

Агентство БелТА опубликовало видеозапись, на которой группы мигрантов в сопровождении силовиков пересекают КПП. В свою очередь на видео, опубликованном изданием "Медиазона Беларусь", человек в форме криками останавливает и подгоняет группу людей.

Пресс-служба министерства внутренних дел Польши вечером 16 ноября сообщила в Twitter, что ситуация на белорусской границе снова под контролем.

Утром этого же дня произошли столкновения мигрантов и польских военнослужащих на границе. Минобороны Польши сообщило, что мигранты напали на пограничников, охраняющих переход в Кузнице.

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Мигранты бросали камни и светошумовые гранаты, полученные от белорусских силовиков, в польских военных, те в ответ применили слезоточивый газ, сообщили в министерстве.

Кроме того, Варшава обвинила белорусских силовиков в разрушении приграничных заграждений. Всего, по данным МВД Польши, за время столкновений семь полицейских были ранены: двое получили травмы головы, еще пятеро - травмы рук и ног.

Отводу мигрантов от границы с Польшей предшествовало заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он резко осудил действия Лукашенко за то, что тот использует беженцев в качестве инструмента в конфликте с ЕС и подвергает риску их жизни, а также анонсировал проведение консультаций со всеми странами-союзниками в связи с действиями Минска.

Днем ранее исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) провела телефонный разговор с Александром Лукашенко. Стороны обсудили ситуацию на границе Беларуси с Польшей и необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам и беженцам. Это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. ЕС отказывается признать его победителем выборов и главой белорусского государства. В ответ на "гибридную атаку" Минска Евросоюз готовит пятый пакет санкций.