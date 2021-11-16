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Лидеры США и КНР встретились в рамках виртуального саммита
08:15 16.11.2021 |
Президент США Джо Байден в понедельник, 15 ноября, открыл онлайн-встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что задача двух мировых лидеров заключается в том, чтобы конкуренция между этими сверхдержавами "не переросла в конфликт".
Глава КНР в свою очередь назвал американского политика "давним другом" и выразил уверенность, что "Китай и Соединенные Штаты должны расширять общение и сотрудничество".
Во время переговоров Байден находился в комнате Рузвельта - конференц-зале в западном крыле Белого дома. Там к нему присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен и несколько помощников.
С китайской стороны в онлайн-мосте участвовали начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсян и ряд других советников.
После двух часов переговоров лидеры США и КНР ушли на перерыв
"Похоже, что наша обязанность как лидеров Китая и Соединенных Штатов заключается в том, чтобы конкуренция между нашими странами не переросла в конфликт, намеренный или непреднамеренный, а оставалась в русле простого и прямого соперничества", - отметил американский президент.
"Я готов работать с вами, господин президент, для выстраивания консенсуса, предпринимая активные шаги и продвигая отношения Китая и США в позитивном направлении", - отреагировал Си.
После двух часов переговоров лидеры ушли на короткий перерыв, после которого диалог возобновился.
Встреча в условиях напряженности в отношениях между КНР и США
Встреча проходит на фоне напряженности в двусторонних отношениях. Байден неоднократно критиковал Пекин за нарушения прав человека в свете притеснений уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), за подавление протестов в Гонконге.
Еще одним камнем преткновения является Тайвань. Китай считает его мятежной провинцией, которая в случае необходимости должна быть воссоединена с КНР военным путем. В то же время США демонстративно выражают поддержку администрации Тайваня. Независимость последнего признают лишь 15 небольших стран, в том числе Гаити, Гватемала, Гондурас и некоторые малые островные государства. Место Тайваня в ООН было передано КНР еще в 1971 году.
Наконец, проблемы в отношениях между США и КНР усилились также из-за торговых споров. Байден считает Китай крупнейшим геополитическим вызовом для США в 21-м веке и намерен со всей решимостью противостоять усилению влияния КНР. В то же время он стремится к сотрудничеству с Пекином в деле защиты климата и в других сферах.
Первый виртуальный саммит
Нынешний виртуальный саммит - первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе. Ранее главы КНР и Соединенных Штатов обменивались посланиями и телефонными звонками, последний состоялся 10 сентября. Кроме того, политики регулярно общались в бытность Байдена вице-президентом США.
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