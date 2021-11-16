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Макрон в разговоре с Путиным: Франция намерена защищать территориальную целостность Украины
23:26 15.11.2021 |
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Франция намерена защищать территориальную целостность Украины, сообщило издание L'Orient-Le Jour, со ссылкой на пресс-службу президента Франции.
"Эммануэль Макрон выразил Владимиру Путину "нашу серьезную озабоченность и нашу волю защищать всю территорию Украины", как заявило французское председательство в понедельник вечером, в ответ на размещение российских войск на границе с Украиной", - говорится в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.
Во время интервью, которое длилось 1 час 45 мин., российский президент несколько раз повторил Макрону, что "переговоры будут усложнены из-за позиции украинской власти".
Как отмечают в источнике, "США, Европейский Союз и Франция в последние дни уже выразили обеспокоенность по поводу размещения российских войск на границе с Украиной. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию в понедельник от любых дальнейших "агрессивных действий" на границе с Украиной".
"Мы должны предотвратить военную эскалацию", - цитирует L'Orient-Le Jour представителя министерства иностранных дел Германии, который призвал Россию "проявить сдержанность" и "вернуться за стол переговоров".
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