Макрон в разговоре с Путиным: Франция намерена защищать территориальную целостность Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Франция намерена защищать территориальную целостность Украины, сообщило издание L'Orient-Le Jour, со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

"Эммануэль Макрон выразил Владимиру Путину "нашу серьезную озабоченность и нашу волю защищать всю территорию Украины", как заявило французское председательство в понедельник вечером, в ответ на размещение российских войск на границе с Украиной", - говорится в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.

Во время интервью, которое длилось 1 час 45 мин., российский президент несколько раз повторил Макрону, что "переговоры будут усложнены из-за позиции украинской власти".

Как отмечают в источнике, "США, Европейский Союз и Франция в последние дни уже выразили обеспокоенность по поводу размещения российских войск на границе с Украиной. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию в понедельник от любых дальнейших "агрессивных действий" на границе с Украиной".

"Мы должны предотвратить военную эскалацию", - цитирует L'Orient-Le Jour представителя министерства иностранных дел Германии, который призвал Россию "проявить сдержанность" и "вернуться за стол переговоров".