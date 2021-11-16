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Мировое богатство утроилось за 20 лет за счет роста цен на недвижимость — McKinsey
17:33 15.11.2021 |
Мировое богатство утроилось за последние два десятилетия, причем Китай обогнал США и занял первое место. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков Глобального института McKinsey (MGI).
Институт провел исследование национальных богатств 10 стран, на долю которых приходится 60% мировых доходов.
Согласно исследованию, мировой капитал во всем мире вырос с $156 трлн в 2000 году до $514 трлн в 2020 году.
"Сейчас мы богаче, чем когда-либо", - подчеркнул партнер MGI Ян Мишке в интервью Bloomberg.
На Китай пришлось почти треть прироста. Его богатство резко выросло с $7 трлн в 2000 году до $120 трлн в 2020 году. Экономический подъем Китая связывают со вступлением во Всемирную торговую организацию.
Богатство США увеличилось более чем вдвое - на $50 трлн - до $90 трлн. В обеих странах более двух третей всего богатства принадлежит 10% домохозяйств, причем их доля растет.
Помимо Китая и США в исследовании McKinsey включили - Германию, Францию, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию, Мексику и Швецию.
Германия и Франция показали более скромный рост капитала на 14 трлн, а Великобритания - на $7 трлн за последних 20 лет.
По подсчетам McKinsey, 68% стоимости активов мира хранится в недвижимости. Резкий рост чистой стоимости активов за последние два десятилетия опередил рост мирового ВВП. Причина - рост цен на недвижимость, спровоцированных снижением процентных ставок.
Растущие цены на недвижимость могут увеличить риск финансового кризиса, подобного тому, который разразился в США в 2008 году после лопнувшего пузыря на рынке жилья. Китай может столкнуться с аналогичными проблемами из-за долгов таких застройщиков, как Evergrande.
Согласно докладу, чтобы решить этот вопрос нужно, чтобы мировое богатство перетекло в более продуктивные инвестиции, которые увеличивают мировой ВВП.
Если ничего не изменится, то худшим сценарием будет обвал цен на активы, который уничтожит до трети мирового богатства.
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