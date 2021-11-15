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Россия начала поставку систем ПВО С-400 Индии, несмотря на угрозу санкций
08:56 15.11.2021 |
"Первые поставки (систем ПВО С-400) уже начались", - сообщил в воскресенье, 14 ноября, глава федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. По его словам, первый дивизион будет поставлен до конца года.
Риск американских санкций
Получая системы ПВО С-400 производства российского концерна "Алмаз-Антей", Индия рискует, что Вашингтон введет против этой страны санкции, констатирует агентство Reuters. Основанием для введения ограничений является закон США от 2017 года о недопущении покупки странами российской военной техники.
Власти США в 2017 году ввели пакет санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. В частности, в список попали 39 российских оборонных компаний и разведывательных структур, сотрудничество с которыми может обернуться санкциями для компаний и правительств по всему миру. Среди них - "Рособоронэкспорт", "Калашников", "Ростех" и "Алмаз-Антей".
Системы производства "Алмаз-Антей"
В начале октября 2018 года на полях российско-индийских переговоров был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" производства концерна "Алмаз-Антей". По контракту, общая стоимость которого составляет 5,43 млрд долларов, Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.
Власти в Нью-Дели заявляют, что это оружие стране нужно, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая. Индия подчеркивает, что имеет стратегическое партнерство как с Россией, так и с США.
Системы ПВО С-400 "Триумф" предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Это оружие способно на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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