Сеул объявил о планах войти в метавселенную

Столичное правительство Сеула объявило о том, что город станет первым мегаполисом в метавселенной. Проект, получивший предварительное название Metaverse Seoul, предусматривает создание виртуальной коммуникационной экосистемы для всех подразделений муниципальной администрации, включая сферы экономических, культурных, туристических, образовательных и гражданских услуг.

Понятие метавселенной подразумевает всеобщее цифровое пространство, в котором все действия осуществляются с помощью устройств виртуальной или дополненной реальности. С приходом пандемии люди преимущественно перенесли свою деятельность в интернет, поэтому данные платформы обретают всё большую популярность. Столичная администрация уже инвестировала в проект 3,9 млрд вон ($3,3 млн) - он будет реализован до 2030 года. Если всё пройдёт успешно, то для встречи с городскими властями жителям Сеула нужно будет надевать гарнитуры виртуальной реальности. Схожим образом они смогут посещать массовые мероприятия.

Когда на колокольне Босингак с приходом 2022 года зазвонит традиционный новогодний колокол, это произойдёт не только в реальной жизни, но и в метавселенной. Городская администрация планирует поэтапный перенос различных ведомств и услуг по поддержке бизнеса в виртуальное пространство. В 2023 году будет запущен проект под предварительным названием Metaverse 120 Centre - виртуальный центр услуг для граждан.

В рамках проекта под названием «Виртуальная туристическая зона» в цифровое пространство будут перенесены основные городские достопримечательности: площадь Кванхвамун, дворец Токсугун и рынок Намдэмун. Планируется также воссоздание утраченных исторических объектов, например, ворот Донуймун, которые были разрушены в 1915 году. С 2023 года в метавселенной начнут проводиться основные городские мероприятия, такие как Фестиваль фонарей - и ими смогут наслаждаться люди во всём мире.

Выход в метавселенную становится новым этапом эволюции умных городов. Чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) служит в качестве общественного консьержа, реагируя на различные вопросы и жалобы от граждан по широкому кругу вопросов от нарушения правил парковки до протоколов, связанных с COVID-19. В перспективе планируется внедрение системы ИИ для мониторинга городских сетей водоснабжения и канализации.