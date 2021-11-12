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Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена
09:47 12.11.2021 |
Генеральная дирекция гражданской авиации Турции издала приказ о запрете продажи билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, следующих в Беларусь.
Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.
"Генеральная дирекция гражданской авиации Турции издала приказ запретить продажу билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, которые намерены попасть в Беларусь" - сообщил Кумох, отметив, что запрет касается как авиакомпании Turkish Airlines, так и "Белавиа", а также всех аэропортов. Запрет будет действовать до решения об его отмене.
Ранее Turkish Airlines подтвердила, что не будет продавать билеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена, за исключением владельцев дипломатических паспортов.
От имени президента Анджея Дуды Кумох поблагодарил "всех, кто участвовал в разговорах по этому делу".
Ранее турецкий МИД отверг обвинения в попытках представить Турцию как часть проблемы с мигрантами на границе Польши и Беларуси.
В ходе дебатов в Сейме о кризисе на границе с Беларусью Матеуш Моравецкий заявил, что ему не нравится "полная синхронизация" турецких действий с Минском и Москвой, то есть участие Турции в перемещении иммигрантов.
Часть иммигрантов, прибывающих на польскую границу под контролем белорусских служб, прибывают в Минск из стамбульского аэропорта, важнейшего в Турции. Они используют рейсы национального перевозчика Turkish Airlines.
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