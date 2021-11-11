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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕС не исключает санкций против «Аэрофлота» из-за кризиса с мигрантами

 

Власти Европейского Союза в рамках нового пакета ограничительных мер против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей обсуждают возможность принятия санкций против российского авиаперевозчика "Аэрофлот", сообщило в среду, 10 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника, знакомого с этими планами.

По его словам, помимо "Аэрофлота" под штрафные меры может подпасть и турецкая авиакомпания Turkish Airlines. О новых ограничениях Евросоюз может объявить совместно с США и Великобританией в начале декабря, сказал чиновник.

Ранее "Аэрофлот" упоминало в контексте готовящихся санкций против Беларуси и издание Politico. Оно писало, что в первую очередь санкции коснутся белорусского национального перевозчика "Белавиа", но отмечало, что рейсы в Минск выполняют и другие компании, включая российские "Аэрофлот", UTair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai.

Пятый пакет санкций ЕС против Минска

В сентябре стало известно, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций против Минска. Ожидается, что он коснется лиц и компаний, ответственных за переправку мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и Азии в ЕС через территорию Беларуси. Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят новый пакет санкций на заседании в Брюсселе 15 ноября. В этот день их могут и принять, если все 27 государств объединения смогут договориться обо всех деталях.

Кто именно окажется в санкционном списке, заранее неизвестно. Ожидается, что туда попадут турфирмы, организующие поездки мигрантов в Беларусь. Но главным вопросом являются санкции в отношении авиакомпаний, летающих в Минск. Наиболее активно обсуждаются меры против "Белавиа". Ни одна из стран ЕС не высказывалась принципиально против этого, хотя споры велись о том, какими должны быть подобные меры.

Однако санкции могут не ограничиться одной лишь "Белавиа". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС рассмотрит вопрос введения санкций против "авиалиний из третьих стран, участвующих в нелегальной перевозке людей". Как известно, в Беларусь летают и другие компании, например, сирийская Cham Wings совершает рейсы из Дамаска.

Конфликт ЕС и Беларуси

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница. По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков нелегалов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону, хотя некоторых, как отметили пограничники, пришлось разыскивать.

При этом в Минске обвинили польских военнослужащих в применении насилия против мигрантов, заявив о множественных травмах как минимум четырех человек. В тот же день в ЕС заявили о скором принятии пятого пакета санкций в отношении Беларуси, который станет ответом на гибридную атаку Минска.

В мае белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. ЕС обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.
По материалам: Deutsche Welle
 

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