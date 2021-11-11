Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе

Совет Безопасности ООН в четверг, 11 ноября, соберется на экстренное заседание, темой которого станет миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.Эта встреча, как сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатические круги, пройдет за закрытыми дверями и состоится по запросу Эстонии, Франции и Ирландии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с тревогой следит за ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и Польши и полагает, что "подобные ситуации не должны использоваться в политических целях или становиться причиной напряженности в отношениях между государствами", заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

Гутерриш вновь подчеркнул важность обеспечения того, чтобы вопросы миграции и беженцев решались в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом, сказал Дюжаррик журналистам.

Приграничный кризис с беженцами

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась в понедельник, 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков нелегалов силой прорвали границу и проникли на польскую территорию в разных местах. Всех удалось вернуть на белорусскую сторону, хотя некоторых, как отметили пограничники, пришлось разыскивать. При этом в Минске обвинили польских военнослужащих в применении насилия против мигрантов: там утверждают, что как минимум у четырех человек выявлены множественные травмы.

В мае белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. ЕС обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.