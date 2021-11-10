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Всемирный банк планирует через 2 года представить новый рейтинг на замену Doing Business
23:03 10.11.2021 |
Всемирный Банк в течение двух лет создаст обновленный рейтинг бизнес-климата стран Doing Business, публикация которого прекратилась в 2020 году после обвинений в манипуляции данными. Об этом агентству Reuters сообщила главный экономист ВБ Кармен Рейнхард.
По ее словам, сегодня уже ясны некоторые ключевые концепции нового рейтинга.
В частности, методология составления рейтинга станет более прозрачной.
Будет уменьшена роль государственных организаций в предоставлении консультационных услуг по анализу данных.
Сбором и анализом данных будут заниматься преимущественно независимые компании и организации.
Также меньшее значение будет уделяться важности места, которое та или иная страна занимает в рейтинге.
В июне 2020 года Всемирный банк признал, что в Doing Business 2018 и 2020 использовались некорректные данные, после чего банк приостановил выпуск следующего рейтинга и инициировал серию аудитов показателей и методологии.
По данным юридической компании WilmerHale, источником искажения данных рейтинга в пользу некоторых стран могли быть сотрудники Всемирного Банка, включая нынешнюю главу МВФ Кристалину Георгиеву.
На данном этапе WilmerHale готовит второй отчет по расследованию манипуляциями данных при публикации Doing Business.
Doing Business считался индикатором благоприятности ведения бизнеса в той или иной стране. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что нормативно-правовые условия более благоприятны для созданий и функционирования местной компании. Совокупный показатель страны в Doing Business составляется по 10 темам, каждая из которых состоит из нескольких индикаторов.
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