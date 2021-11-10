Всемирный банк планирует через 2 года представить новый рейтинг на замену Doing Business

Всемирный Банк в течение двух лет создаст обновленный рейтинг бизнес-климата стран Doing Business, публикация которого прекратилась в 2020 году после обвинений в манипуляции данными. Об этом агентству Reuters сообщила главный экономист ВБ Кармен Рейнхард.

По ее словам, сегодня уже ясны некоторые ключевые концепции нового рейтинга.

В частности, методология составления рейтинга станет более прозрачной.

Будет уменьшена роль государственных организаций в предоставлении консультационных услуг по анализу данных.

Сбором и анализом данных будут заниматься преимущественно независимые компании и организации.

Также меньшее значение будет уделяться важности места, которое та или иная страна занимает в рейтинге.

В июне 2020 года Всемирный банк признал, что в Doing Business 2018 и 2020 использовались некорректные данные, после чего банк приостановил выпуск следующего рейтинга и инициировал серию аудитов показателей и методологии.

По данным юридической компании WilmerHale, источником искажения данных рейтинга в пользу некоторых стран могли быть сотрудники Всемирного Банка, включая нынешнюю главу МВФ Кристалину Георгиеву.

На данном этапе WilmerHale готовит второй отчет по расследованию манипуляциями данных при публикации Doing Business.