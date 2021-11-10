Франция после 20-летнего перерыва возобновляет строительство атомных реакторов

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о возобновлении программы строительства атомных реакторов чтобы снизить зависимость страны от импортных энергоносителей и не допустить резкого роста цен на электроэнергию. Об этом пишет агентство Reuters.

"Мы собираемся впервые за несколько десятилетий возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить разработку возобновляемых источников энергии", - сказал Макрон в телеобращении к нации.

Макрон не сообщил подробностей, но ожидается, что правительство объявит о строительстве до шести новых реакторов в ближайшие недели, уточняет агентство.

Ранее правительство заявило, что не будет возобновлять какие-либо проекты строительства атомных реакторов пока на запустится в работу АЭС во Фламанвиле, на северо-западе Франции. Строительство этой станции продолжается уже более десяти лет.

Также Макрон, еще во время своей избирательной кампании, пообещал сократить долю ядерной энергетики в структуре генерации электроэнергии Франции до 50% с 75% к 2035 году.

Франция запустила в работу последний атомный реактор на АЭС Сиво в 1999 году. В стране работает 56 атомных реакторов.