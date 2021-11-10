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Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии
13:38 10.11.2021 |
Американский гигант Google проиграл в европейском суде знаковое дело против Евросоюза, и теперь ему светит не только гигантский штраф, но и цунами новых претензий.
Европейский суд общей юрисдикции, второй в иерархии судов ЕС, отклонил доводы Google и оставил в силе штраф на 2,4 млрд евро, который антимонопольное ведомство Еврокомиссии - фактически, правительства Евросоюза - выписало ему в 2017 году за подавление конкуренции посредством продвижения собственного интернет-магазина в поисковых результатах.
Решение обещает серьезные проблемы не только Goolge, но и другим американским техгигантам - от Apple до Meta, ранее известной как Facebook. Оно ободрит Маргрет Вестагер, которая уже много лет возглавляет антимонопольную вендетту ЕС в ранге еврокомиссара, ответственного за конкуренцию, но впервые добилась такой значимой победы в суде.
В прошлом году она проиграла налоговое дело против Apple на 13 млрд евро, но на этот раз речь шла не о том, как американские компании минимизируют налоги, а о том, как они обращаются с данными пользователей и конкурентами. Это - основа бизнеса интернет-гигантов, и потому сегодняшнее решение обещает им серьезную головную боль в Европе.
Только против Google у Вестагер еще два судебных спора о миллиардных штрафах, включая рекордный на 4,2 млрд евро за подавление конкуренции с использованием мобильной операционной системы Android.
Большое поражение и маленькая победа
Но деньги не главное.
Для Google эти рекордные штрафы - лишь сотые доли выручки за один только год. А дела тянутся очень долго. Так, принятое сегодня, в 2021 году, решение касалось штрафа от 2017 года, выписанного по итогам проверки, начатой в 2010-м. И оно не окончательное - Google оспорит его в высшем Европейском суде.
Важнее тот факт, что суд признал: власти ЕС были правы, и бизнес-модель Google противоречит европейскому антимонопольному законодательству. Американцы пытались убедить суд в обратном: что ЕС просто недопонимает реалии новой интернет-экономики, искажает факты и неверно трактует собственные законы.
Но суд встал на сторону ЕС.
Небольшим утешением для Google стал в тот же день другой вердикт - в Великобритании, покинувшей Евросоюз в этом году.
Там защитники прав потребителей пытались добиться от Верховного суда разрешения подать иск против Google от имени 5 миллионов пользователей iPhone и потребовать почти 3 млрд фунтов компенсации за то, что Google в 2011-2012 годах собирал и использовал их данные без спроса.
Верховный суд отказал, и теперь инициаторам иска придется собирать заявления от каждого пострадавшего и доказывать ущерб каждому из них, что снимает угрозу массовых выплат и серьезно затянет новую тяжбу, если она вообще состоится.
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