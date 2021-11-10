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Десятки мигрантов прорвались через границу Беларуси с Польшей
08:17 10.11.2021 |
Две большие группы нелегальных мигрантов проникли в Польшу с территории Беларуси, сообщает в среду, 10 ноября, польское радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу. По данным радиостанции, несколько десятков человек прорвали пограничные заграждения в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.
Пресс-секретарь Пограничной службы Подляского воеводства Катаржина Зданович рассказала, что в обоих случаях заграждения были снесены с применением силы. Часть мигрантов удалось вернуть к линии границы, поиски остальных продолжаются, сказала она.
Отмечается, что возле пограничного перехода "Кузница", где нелегалы пытались прорваться через заграждения в начале этой недели, обстановка на данный момент спокойная. На белорусской стороне находится несколько сотен человек.
Массовая волна нелегалов из Беларуси
Ситуация на границе двух стран обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.
В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.
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