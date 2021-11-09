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Сенаторы в США вновь призвали к санкциям по «Северному потоку - 2»
09:34 09.11.2021 |
Группа сенаторов в США выступила за внесение поправки в оборонный бюджет страны на 2022 год, предусматривающей обязательные санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток - 2". Инициаторами выступили члены Республиканской партии Джеймс Риш, Роберт Портман, Джон Баррассо, Рональд Джонсон, Томас Коттон и Тед Круз, говорится в сообщении на сайте комитета Сената США по международным отношениям, обнародованном в понедельник, 8 ноября.
С тех пор как администрация президента США Джозефа Байдена отказалась ввести обязательные штрафные меры в отношении газопровода в начале 2021 года, Россия сократила транзит газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе, отмечается в документе. Кроме того, президент РФ Владимир Путин "публично побуждает лидеров Европейского Союза быстро сертифицировать СП-2, если они хотят избавиться от худшего за несколько лет газового кризиса в Европе", подчеркнули сенаторы.
Вашингтон напомнил об энергобезопасности Европы
"Мы продолжим продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и наши интересы в Европе, в то же время противодействуя проектам пагубного влияния Кремля", - указали авторы инициативы. Введение санкций по газопроводу критически важно для поддержки независимости и энергетической безопасности Европы, отметили сенаторы.
США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. А правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало критиков этого проекта.
Строительство "Северного потока - 2" было закончено в начале сентября. Регулятор в Германии - Федеральное агентство по сетям - должен к 8 января вынести предварительное решение по газопроводу, которое затем направят на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии.
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