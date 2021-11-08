Реальные доходы населения в ОЭСР во II кв. упали, несмотря на сильный рост ВВП

Реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале упали на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев.

Согласно уточненным данным, в первом квартале доходы увеличились не на 5,2%, а на 5,8%, как было объявлено ранее.

Падение в апреле-июне было обусловлено, в том числе, существенным сокращением показателя в США (-8,3%) после начала сворачивания государственной программы поддержки населения, которая была введена в начале пандемии COVID-19.

При этом реальный ВВП в расчете на душу населения в ОЭСР во втором квартале увеличился на 1,6%. Снижение данного показателя было зафиксировано всего в трех странах, входящих в организацию.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале ВВП на душу населения вырос на 0,6% против ранее сообщавшихся 0,5%.

Наиболее существенный подъем реальных доходов населения был отмечен в Чили (+22,1%), Словении (+6,2%), Австрии (+2,1%) и Бельгии (+1,9%). При этом в Греции они уменьшились на 4%, в Венгрии - на 2,7%, Нидерландах - на 2,1%, в Испании - на 1,2%.

В целом в ОЭСР во втором квартале реальный ВВП в расчете на душу населения оставался ниже уровня четвертого квартала 2019 года, то есть до начала распространения коронавирусной инфекции. Между тем реальные доходы населения превышали этот уровень на 3,6%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.