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В Чехии либеральные партии подписали коалиционное соглашение
17:07 08.11.2021 |
В Чехии лидеры двух оппозиционных блоков Spolu и PirSTAN, ставших победителями парламентских выборов, подписали соглашение о формировании коалиции.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Denik.cz.
Партии согласовали документ на прошлой неделе, а торжественное подписание запланировано на день инаугурационного заседания нового состава Палаты депутатов, нижней палаты чешского парламента.
Ожидается, что правительство из 18 членов возглавит глава Гражданских демократов Петр Фиала.
По словам Фиалы, кабинет министров должен быстро решить проблемы, беспокоящие Чехию. Он хочет вывести страну из кризиса здравоохранения, экономики и ценностей.
Фиала ожидает, что действующее правительство Андрея Бабиша может уйти в отставку в конце недели. На следующей неделе Фиала рассчитывает лично встретиться с президентом Милошем Земаном.
Он также сказал, что нет сигналов о том, что президент не согласится с кандидатами от коалиции в министры.
В пятницу Милош Земан в телефонном интервью заявил, что готов назначить Фиалу премьер-министром и его госпитализация не станет проблемой.
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