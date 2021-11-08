В Польше созывают войска территориальной обороны на помощь пограничникам

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

Соответствующее объявление опубликовано в официальном Twitter.

Участников отрядов просят проверить свою экипировку и предупредить работодателей и родных. Людей, проживающих в приграничных с Беларусью воеводствах, просят быть готовыми отправляться на сбор через 6-12 часов, из воеводств в центре страны - в пределах суток.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. Издание Хартия97 сообщило, что видео было снято в понедельник утром недалеко от пограничного перехода "Брузги".





В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что сейчас на границе находятся 12 тысяч военных. "Мы повышаем готовность сил теробороны. Вместе со службами МВД мы готовы защищать границу Польши", - написал он.

На 13:00 созвали заседание группы по кризисному управлению с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого, вице-премьер-министра Ярослава Качиньского, руководителей Министерства внутренних дел, Министерства обороны и соответствующих служб.