Финансовые новости
- |
- 08.11.21
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
При покушении на иракского премьера использовались три дрона, два удалось сбить - МВД Ирака
10:44 08.11.2021 |
В ходе покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи в воскресенье утром были задействованы три беспилотника, сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД республики.
При этом силы безопасности смогли уничтожить два этих аппарата при их налете на резиденцию премьера, расположенную в "зеленой зоне" Багдада, добавляют СМИ.
Как сообщалось, вскоре после атаки премьер аль-Каземи обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
США осудили ракетный обстрел резиденции премьера и предложили помощь в расследовании атаки. "Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства", - говорилось в сообщении госдепартамента.
В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани также осудил это нападение. На своей странице в твиттере он возложил ответственность за атаку на "иностранные аналитические центры, которые принесли лишь чувство незащищенности, разлад, нестабильность угнетаемому народу Ирака за счет создания и поддержки террористических групп и долговременной оккупации страны".
Западные СМИ отмечали, что попытка покушения на иракского премьера произошла на фоне роста напряженности после прошедших 10 октября в Ираке парламентских выборов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Владимир Фесенко: Шурма поможет Зеленскому воевать с Ахметовым
|Пристанище для непослушных «слуг»: Взлетит ли «Умная политика» Разумкова
|Коломойский vs Ахметов: Чем завершится информатака на Зеленского
|Позитив недели. Египет хочет купить нашу систему залпового огня «Ольха-М»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Реальные доходы населения в ОЭСР во II кв. упали, несмотря на сильный рост ВВП
|В Чехии либеральные партии подписали коалиционное соглашение
|США отправили в Украину два патрульных катера Island - новую часть помощи для безопасности
|Беларусь об огромной группе мигрантов на границе Польши: «Самоорганизовались»
|В Польше созывают войска территориальной обороны на помощь пограничникам
|При покушении на иракского премьера использовались три дрона, два удалось сбить - МВД Ирака
Это интересно
|Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида
|В рейтинге самых производительных недорогих смартфонов Android по версии AnTuTu воцарился настоящий «хаос»
|Представлен первый внешний аккумулятор для автомобилей и гибридов
|По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей
|Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане
|Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store
|Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов