Президент Никарагуа Даниэль Ортега готовится выиграть свои пятые выборы

В Никарагуа стартуют выборы, на которых, как ожидается, победу снова одержит действующий президент Даниэль Ортега, возглавляющий страну последние 14 лет. На должность вице-президента претендует его супруга Росарио Мурильо.

Ортега, который в 1979 году вместе с повстанческим движением участвовал в свержении диктатора Анастасио Сомосы, впервые стал президентом Никарагуа еще в 1985 году. Затем он побеждал на выборах три раза подряд - в 2006-м, 2011-м и 2016-м годах. Для участия Ортеги в выборах 2011 года пришлось внести изменения в конституцию страны.

Таким образом, 75-летний Ортега баллотируется на свой пятый президентский срок. Несмотря на то, что данные одного из последних опросов показали, что отдать свои голоса за Ортегу собираются менее пятой части избирателей, ожидается, что победа достанется именно ему.

Отсутствие конкурентов

На кресло президента претендуют еще пять кандидатов, наиболее известны из которых представитель Либеральной конституционалистской партии Уолтер Эспиноса и лидер Никарагуанской партии христианского пути Гильермо Осорно, участвовавший в президентских выборах в 1996 году.

Кандидатов, допущенных на выборы, в оппозиционно настроенных СМИ называют "коллаборационистами", которые участвуют в "предвыборном фарсе". Тем же, кто, по мнению оппозиции, мог составить реальную конкуренцию Ортеге, баллотироваться не разрешили.

Летом в Никарагуа были задержаны несколько оппозиционных политиков, заявлявших о намерении бороться за пост главы государства. В их числе оказались журналистка и дочь бывшего президента Кристиана Чаморро, дипломат Артуро Круз, политолог Феликс Марадиага, экономист Хуан Себастьян Чаморро и журналист Мигель Мора Барберена.

Дочь бывшего президента страны Виолеты Барриос де Чаморро Кристиана Чаморро, которая, согласно данным некоторых исследований общественного мнения, могла стать фаворитом предвыборной гонки и главным соперником Ортеги, обвинили в отмывании денег и еще ряде преступлений.

В преддверии дня голосования оппозиционные организации и активисты призвали к предвыборной забастовке и бойкоту выборов. Власти объявили, что для обеспечения безопасности в день выборов по всей стране будут задействованы 15 тысяч военнослужащих.

В последний раз крупные акции протеста проходили в Никарагуа в 2018 году. Их участники требовали в том числе отставки президента и организации досрочных выборов. После того, как протесты были подавлены военными, демонстраций в стране практически не было, а многие оппозиционные политики были вынуждены покинуть страну.

Реакция международного сообщества

После подавления протестов 2018 года США и Евросоюз ввели санкции в отношении ответственных "за нарушения прав человека или репрессии в отношении общества и демократической оппозиции" в Никарагуа.

Ожидается, что после нынешних выборов давление на правительство Никарагуа может быть усилено. Так, накануне агентство Рейтер сообщило, что администрация президента США Джо Байдена вместе с зарубежными партнерами работает над подготовкой новых санкций против Манагуа.

С призывом подготовить новые санкции против правительства Никарагуа и его официальных лиц выступили министры иностранных дел ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на прошлой неделе заявил, что считает голосование в Никарагуа "полной фальшивкой", а до этого назвал режим Ортеги "одной из самых ужасных диктатур в мире".

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором обвинил Ортегу и его супругу и вице-президента Мурильо в "подготовке фальшивых выборов, не вызывающих доверия".

Сандинистская революция

Политическая карьера Ортеги началась в 1967-м, когда он вошел в состав руководства просоветского Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) и возглавил кампанию городского сопротивления, заключавшуюся в основном в ограблении банков: для революционной деятельности нужны были деньги. Вскоре Ортега был арестован и посажен в тюрьму.

В 1974 году он был освобожден в обмен на заложников, удерживавшихся сандинистами. После этого он поехал на Кубу, которая оказывала никарагуанским революционерам всю необходимую помощь, и вернулся к командованию повстанцами.

Через пять лет, в 1979-м, сандинисты свергли диктаторский режим династии Сомоса, и Ортега стал одним из пяти членов нового руководства Никарагуа, а вскоре и фактическим правителем страны. В 1984-м он провел выборы и стал президентом, получив поддержку 63% избирателей.

В 1990 году он проиграл президентские выборы Виолетте Барриос де Чаморро, которую поддерживал антисандинистский альянс, объединявший 14 партий, от консервативной до коммунистической.

Большую роль в поражении Ортеги сыграла и деятельность многочисленных повстанческих движений, известных под обобщающим названием "контрас" (от испанского La Contra, сокращенного варианта "движения контрреволюционеров"), которые получали деньги и оружие от аргентинского правительства и от американских спецслужб.

Стычки сандинистов с "контрас" унесли жизни около 50 тысяч никарагуанцев.

Ортега до сих пор сохраняет благосклонное отношение к России. В частности в 2008 году его правительство признало независимость отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

Небольшая страна в Центральной Америке с того времени также стала одним из крупнейших получателей финансовой помощи от России.