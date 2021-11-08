Финансовые новости
- |
- 08.11.21
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось
09:05 08.11.2021 |
Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск, сообщил в воскресенье, 7 ноября, немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на актуальные данные о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы. Согласно этим сведениям, до марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для прямых перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.
Таким образом, количество рейсов из региона в Минск выросло более чем вдвое по сравнению с зимой 2019-2020 годов, отмечает газета. Тогда в Минске в неделю приземлялись около 17 самолетов из этих и других аэропортов на Ближнем Востоке. Число полетов, как сообщается, еще сократилось после начала пандемии коронавируса.
В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов, свидетельствуют данные немецких спецслужб, которые приводит Welt am Sonntag. В связи с этим, по информации издания, вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них, как отмечается, расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.
Нелегальная миграция в ЕС со стороны Беларуси
Германия и другие страны Европейского Союза обвиняют режим белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Европа ввела против его режима.
В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.
"Ситуация на восточной границе является беспрецедентной и результатом совершенно беспринципного, агрессивного режима, - сказала Welt am Sonntag еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон. - Лукашенко в отчаянии, ЕС идет против его режима и рассматривает дальнейшие санкции".
С начала ноября на территорию Германии из Беларуси незаконно прибыли 572 человека, сообщили в федеральной полиции в пятницу, 5 ноября. По официальным данным, за весь 2021 год было зафиксировано 8407 случаев незаконного пересечения границы. Самой напряженной ситуация остается на границе Германии с Польшей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский vs Ахметов: Чем завершится информатака на Зеленского
|Позитив недели. Египет хочет купить нашу систему залпового огня «Ольха-М»
|Жадность Дизеля. В чем суть разборок ФСБ с командирским составом ихтамнетов в ОРДЛО
|Остался только Коломойский: Как интервью Авакова показало, что олигархи объединились против Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Закон о налоге на криптовалюту отправлен на подпись президенту США
|Президент Никарагуа Даниэль Ортега готовится выиграть свои пятые выборы
|Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось
|План Байдена принят: США вложат в инфраструктуру 1,2 триллиона долларов
|Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России
|CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины
Это интересно
|Представлен первый внешний аккумулятор для автомобилей и гибридов
|По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей
|Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане
|Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store
|Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов
|Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее
|Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября