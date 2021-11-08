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План Байдена принят: США вложат в инфраструктуру 1,2 триллиона долларов
09:01 08.11.2021 |
Палата представителей США поздно вечером в пятницу после долгих препирательств в рядах Демократической партии поддержала одну из главных инициатив президента Джо Байдена во внутренней политике - закон об инвестициях в инфраструктуру в размере 1,2 триллиона долларов.
Эти деньги - эквивалент, например, примерно двух третей годового ВВП России - федеральное правительство США в следующие пять лет вложит в дороги, аэропорты, электрический транспорт, широкополосный интернет, водоснабжение и другие сегменты инфраструктуры.
На автомобильные дороги и мосты, например, планируется потратить 110 млрд долларов, на развитие железнодорожного транспорта - 66 млрд, на скоростной интернет - 65 млрд, на обновление сети водоснабжения - 55 млрд, на сеть зарядок для электромобилей, школьные электробусы и другие экологичные виды общественного транспорта - 15 млрд долларов.
Закон об инвестициях в инфраструктуру изначально должен был идти в пакете с другим столпом новой экономической и социальной политики Байдена - законом об ассигнованиях на социальные нужды и борьбу с изменением климата в размере 1,75 триллиона долларов.
Как отмечает агентство Рейтер, первый закон позволит провести самую масштабную модернизацию транспортной сети Америки за последнюю четверть века, а второй станет крупнейшим расширением социальных программ с 1960-х годов.
Однако именно намерение принять эти два плана масштабнейших вложений в пакете помешали членам Палаты представителей от Демократической партии, партии Байдена, быстро договориться о голосовании за них.
Представители умеренного крыла хотели провести независимый аудит второго, "социально-климатического" закона, тогда как левое крыло демократов требовало именно голосования в пакете.
В результате голосование откладывалось уже два раза за два месяца, и весь процесс грозил слишком затянуться, подтачивая тем самым политические позиции Демократической партии.
Политически важное дело
"Партии очень нужно показать, что она может реализовать повестку президента и отбить атаку республиканцев на промежуточных выборах 2022 года, на которых Республиканская партия попытается вернуть себе контроль над Конгрессом", - поясняет агентство Рейтер.
Джо Байден лично включился в переговоры: на этой неделе он сначала поговорил с лидерами умеренного крыла своей партии, а в пятницу обзвонил лидеров левого крыла.
В итоге демократы смогли договориться: левые сняли свое требование о голосовании в пакете, а умеренные обещали поддержать закон о социальных ассигнованиях ближе к концу ноября, если независимая экспертиза покажет, что оценка расходов в нем верна.
За то, чтобы потратить 1,2 триллиона на инфраструктуру проголосовали 228 членов Палаты представителей, против - 206. Шестеро демократов все же голосовали против, зато закон поддержали 13 республиканцев.
Сенат принял этот закон еще в августе, поэтому Байдену остается только подписать его, чтобы он вступил в силу.
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