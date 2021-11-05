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Парламент Португалии одобрил закон об эвтаназии
22:56 05.11.2021 |
Парламент Португалии одобрил переформулированный закон об эвтаназии, разрешающий прекращения жизни человека с помощью врача для неизлечимо больных и тяжело раненых.
Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".
Новая редакция законопроекта прояснила "неточное" определение того, когда эвтаназия будет возможна после того, как Конституционный суд постановил, что предыдущая ссылка в законопроекте на "окончательное повреждение крайней серьезности в соответствии с научным консенсусом" лишена "необходимой строгости".
В новой версии законопроекта говорится, что эвтаназия возможна в случаях "серьезной травмы, окончательной и полной инвалидности, которая делает человека зависимым от других или от технологий для выполнения элементарных повседневных задач", и корда существует "очень высокая уверенность или вероятность того, что такие ограничения сохранятся в течение долгого времени без возможности излечения или значительного улучшения".
Законопроект еще должен подписать президент Марсело Ребело де Соуза, набожный католик, у которого были серьезные оговорки по поводу законопроекта и именно он направил законопроект в Конституционный суд.
Португалия стала пятой страной ЕС, узаконившей эвтаназию. До сих пор эвтаназия была законной в Испании, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, а также в Канаде.
В Италии собрали более 1 миллиона подписей за проведение референдума по декриминализации эвтаназии.
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