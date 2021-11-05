Президент Португалии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Португалии в четверг вечером распустил парламент и назначил досрочные выборы на 30 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

На прошлой неделе парламент отклонил законопроект о бюджете социалистического правительства меньшинства на следующий год, покончив с шестью годами относительной политической стабильности при правлении Антониу Кошты.

"Это единственный способ позволить португальцам решать, чего они хотят в ближайшие годы", - сказал в телевизионном обращении президент Марсело Ребелу ди Соза.

Бывшие левые союзники социалистов, Левый блок и коммунисты, а также все правые партии отклонили бюджет. Ребелу ди Соза сказал, что отсутствие поддержки оставило правящую партию "наедине".

Социалистическая партия, пришедшая к власти в 2015 году и достигшая стабильного экономического роста после четырех лет жестких мер экономии, могла принимать законы по договоренности с левыми союзниками.

Многие португальцы считают, что досрочное голосование лишь усугубит политический тупик.

Опубликованный ранее в четверг опрос, проведенный Aximage, показал, что 54% ​​из 803 респондентов считают досрочные выборы плохими для страны, а 68% считают, что ни одна партия не получит большинство мест в парламенте.

Поддержка социалистов мало изменилась с 2019 года, когда на национальных выборах они выиграли с результатом 36%. Правоцентристские социал-демократы занимают второе место с примерно 27%.

Единственная партия, которая имеет явную пользу от выборов - это ультраправая "Чега", которая может стать третьей силой в парламенте. Но политологи считают ее слишком токсичным потенциальным партнером для любой другой партии.