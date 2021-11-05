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Иран почти вдвое увеличил запасы обогащенного урана
23:47 04.11.2021 |
Иран не снижает темпов обогащения урана и за последний месяц увеличил его запасы почти вдвое. "У нас есть более 210 кг урана, обогащенного до 20 процентов, и 25 кг - обогащенного до 60 процентов", - сообщил глава иранского атомного ведомства Бехруз Камалванди в интервью государственному информагентству Ирна в четверг, 4 ноября.
Только 10 октября Иран сообщал, что он располагает 120 кг урана, обогащенного до 20 процентов. По условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, Тегеран не должен обогащать уран выше 3,67 процента. Взамен мировое сообщество должно было отменить некоторые из введенных против него санкций.
Постепенный отказ от обязательств
Однако после одностороннего выхода из этой сделки США при президенте Дональде Трампе в 2018 году Иран все больше отказывается от соблюдения взятых на себя обязательств. В апреле Тегеран приступил к обогащению урана до 60 процентов. Для производства ядерного оружия уровень обогащения урана должен быть повышен до 90 процентов.
Переговоры о возвращении к условиям СВДП должны возобновиться после пятимесячной паузы 29 ноября в Вене. В них примут участие представители Германии, Франции, Китая, России, Великобритании и Ирана. Цель этой встречи - вернуть за стол переговоров США. Евросоюз выступает в качестве посредника в конфликте между США и Ираном. Тегеран пока отказывается от прямых переговоров с Вашингтоном.
Только в конце октября США ввели новые санкции против иранской программы беспилотников. Это произошло спустя несколько дней после того, как Тегеран согласился возобновить переговоры в Вене. Иран раскритиковал действия США, отметив, что Вашингтон, вводя санкции, "посылает сигнал, не вызывающий никакого доверия".
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