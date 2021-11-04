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В Дании арестовано исследовательское судно РФ «Академик Иоффе»
16:51 04.11.2021 |
Власти Дании задержали на рейде порта Скаген российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Судовые документы были изъяты, сообщило посольство РФ в Дании в среду, 3 ноября. Инцидент произошел 1 ноября, добавило диппредставительство.
Арест принадлежащего российскому государству судна является обеспечительной мерой по иску третьей стороны, объяснило посольство. По его сведениям, исковое заявление связано с предыдущей деятельностью судна. Дипломатическое представительство передало в МИД России копии судебных решений. Внешнеполитические ведомства РФ и Дании поддерживают контакты по этому вопросу.
ТАСС: Иск подан турфирмой из Канады
Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на атташе дипмиссии Марию Сыроватко. Эта фирма занимается организацией экспедиций в северной части Атлантического океана и у берегов Центральной и Южной Америки, а также Антарктиды.
"Академик Иоффе" был построен в 1988 году. Среди прочего судно использовалось для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.
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