В Дании арестовано исследовательское судно РФ «Академик Иоффе»

Власти Дании задержали на рейде порта Скаген российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Судовые документы были изъяты, сообщило посольство РФ в Дании в среду, 3 ноября. Инцидент произошел 1 ноября, добавило диппредставительство.

Арест принадлежащего российскому государству судна является обеспечительной мерой по иску третьей стороны, объяснило посольство. По его сведениям, исковое заявление связано с предыдущей деятельностью судна. Дипломатическое представительство передало в МИД России копии судебных решений. Внешнеполитические ведомства РФ и Дании поддерживают контакты по этому вопросу.

ТАСС: Иск подан турфирмой из Канады

Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на атташе дипмиссии Марию Сыроватко. Эта фирма занимается организацией экспедиций в северной части Атлантического океана и у берегов Центральной и Южной Америки, а также Антарктиды.

"Академик Иоффе" был построен в 1988 году. Среди прочего судно использовалось для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.