Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% за 10 лет

В ходе саммита СОР26 более 100 стран мира согласились с планом президента США Джо Байдена по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году. Официальное заявление по соглашению объявила президентка ЕК Урсула фон дер Ляен и президент США Джо Байден.

Такой шаг в администрации Байдена считает наиболее способным помочь в борьбе с климатическим кризисом в краткосрочной перспективе.

Среди 105 присоединившихся стран - страны ЕС, Британия, Украина. А также - Бразилия, которая ответственна за пятую часть выбросов метана в мире. В то же время, нет среди перечня одних из ведущих загрязнителей окружающей среды - РФ, Индии и Китая

Впервые план анонсировали в сентябре, и до старта СОР26 Штаты пытались собрать как можно больше союзников. В конце концов, во время саммита в Глазго их собралось более ста.

Байден планирует сосредоточиться на сокращении выбросов метана от газовой и нефтепромышленности, ответственных за треть выбросов метана в США. Также метан производят свалки, шахты и агропромышленность.

Метан поглощает значительно в 80 раз больше тепла, чем углерод (СО2), однако быстрее разлагается. Следовательно, сокращение его в атмосфере может относительно быстро уменьшить среднюю температуру планеты.

План, называемый Global Methane Pledge, сможет сделать планету более прохладной на 0,2 градуса к 2050 году при выполнении цели. Так, страны пообещали к 2030 году сократить объем выбросов метана на 30% по отношению к уровню 2020 года.Более 60 стран подписали соглашение за неделю в преддверии саммита.