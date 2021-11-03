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Директор ЦРУ встретился в Москве с главой Совбеза России
23:09 02.11.2021 |
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс провел в Москве встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза во вторник, 2 ноября.
"Стороны обсудили российско-американские отношения", - говорится в сообщении. Других подробностей встречи не приводится.
Делегация США обсудит ряд вопросов с членами правительства РФ
Визит Бернса в Москву ранее не анонсировался. Официальный представитель посольства США сообщил агентству AFP, что встреча состоялась по инициативе президента США Джо Байдена. По его словам, директор ЦРУ возглавляет делегацию высокопоставленных американских чиновников, которые пробудут в Москве два дня.
"Они встретятся с членами российского правительства для обсуждения ряда вопросов в двусторонних отношениях", - отметил собеседник агентства.
Бернс служил послом США в России в 2005-2008 годах. В марте этого года он занял пост главы ЦРУ.
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