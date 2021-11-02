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Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ
09:31 02.11.2021 |
Временное правительство, сформированное радикальным исламистским движением "Талибан" в Афганистане, заверило Туркменистан в том, что оно обеспечит завершение строительства и безопасность газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который Ашхабад строит в надежде на выход на новые рынки. Сообщение об этом обнародовано министерством иностранных дел Туркменистана в понедельник, 1 ноября, в Ашхабаде, передает Reuters.
Геополитические риски и угрозы безопасности имеют ключевое значение при реализации проекта, связанного со строительством газопровода стоимостью 10 млрд долларов, значительная часть которого пройдет через нестабильные регионы Афганистана и Пакистана, однако новое правительство в Кабуле заявило, что оно остается приверженным этому проекту, отмечается в заявлении МИД Туркменистана.
Новые власти Афганистана выступают за совместные проекты
В минувшие выходные туркменская правительственная делегация посетила Афганистан, чтобы, помимо прочих вопросов, обсудить судьбу ТАПИ, и афганская сторона выразила готовность к сотрудничеству при реализации двусторонних проектов, говорится в заявлении туркменской стороны.
"Мы хотим как можно скорее запустить национальные проекты между двумя странами, потому что для их реализации созданы все необходимые условия, включая безопасность", - заявил заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Салама Ханафи.
"Мы не пожалеем усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры и экономических проектов между двумя странами", - подчеркнул другой чиновник - министр обороны во временном правительстве талибов Мухаммад Якуб.
Туркменистан уже построил свой участок трубопровода, предназначенного для поставок 33 млрд кубометров газа в год и делающего бывшую советскую республику менее зависимой от китайского рынка, куда в настоящее время направляется основная часть ее экспорта.
Между тем остается неясным, когда будет построена оставшаяся часть газопровода.
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