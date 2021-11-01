Лидеры G20 поддержали введение минимального глобального корпоративного налога - СМИ

Лидеры 20 крупнейших экономик мира (G20) одобрят соглашение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о введении глобального минимального корпоративного налога в размере 15%.

Об этом говорится в проекте заявления, которое планируют одобрить лидеры G20 в рамках двухдневного саммита в Риме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы призываем инклюзивную структуру ОЭСР/G20 по размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из налогообложения в кратчайшие сроки разработать типичные правила и многосторонние инструменты, согласованные в детальном плане реализации, с целью обеспечения того, чтобы новые правила вступили в силу на глобальном уровне в 2023 году", - говорится в проекте документа, который должен быть одобрен позже в воскресенье.

В октябре 136 стран достигли соглашения о минимальном налогообложении глобальных корпораций, включая такие интернет-гиганты, как Google, Amazon, Facebook, Microsoft или Apple, чтобы им было сложнее уклониться от налогообложения путем открытия офисов в юрисдикциях с низкими налогами.

"Это больше, чем просто налоговое соглашение, это изменение правил мировой экономики", - прокомментировал журналистам чиновник США.

Двухдневный саммит лидеров G20 стартовал в субботу в Риме.

Климатические темы будут доминировать на саммите, в то же время большинство первого дня саммита будет посвящено обсуждению кризиса здравоохранения в связи с COVID-19 и восстановлению экономики.