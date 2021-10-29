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План Байдена. Президент США объявил, что убедил всех демократов потратить 1,75 трлн долларов
10:09 29.10.2021 |
Президент США Джо Байден обнародовал план расходов в размере 1,75 трлн долларов, назвав его историческими инвестициями в будущее страны. Эти деньги включают вложения в инфраструктуру, защиту климата и социальные расходы.
Обнародованный Байденом план должен быть одобрен Конгрессом и стал результатом длительных переговоров между левым и центристским крылом Демократической партии.
"Никто не получил всего, что хотел, включая меня", - сказал президент, представляя план расходов.
Байден рассчитывает, что план получит одобрение в обеих палатах Конгресса США. Изначально он предлагал потратить 3,5 трлн долларов, однако сумма была сокращена после переговоров с сенаторами-центристами.
Что включает план расходов?
• 555 млрд долларов на борьбу с изменением климата, в основном за счет налоговых льгот для предприятий, использующих возобновляемые источники энергии и источники энергии с низким уровнем выбросов
• 400 млрд долларов на бесплатное дошкольное образование для всех детей в три-четыре года.
• 165 млрд долларов на снижение страховых взносов за медицинское обслуживание для девяти миллионов американцев, подпадающих под закон о доступном медицинском обслуживании, также известный как Obamacare
• 150 млрд долларов на строительство миллиона единиц доступного жилья
Представляя план в Конгрессе, Байден сказал, что не одобрив его, США рискуют потерять свое преимущество как нация.
"Мы перестали инвестировать в себя и в наших людей. Мы не сможем быть конкурентоспособными в глобальной экономике 21-го века, если продолжим действовать так же", - заявил Байден.
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