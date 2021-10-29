План Байдена. Президент США объявил, что убедил всех демократов потратить 1,75 трлн долларов

Президент США Джо Байден обнародовал план расходов в размере 1,75 трлн долларов, назвав его историческими инвестициями в будущее страны. Эти деньги включают вложения в инфраструктуру, защиту климата и социальные расходы.

Обнародованный Байденом план должен быть одобрен Конгрессом и стал результатом длительных переговоров между левым и центристским крылом Демократической партии.

"Никто не получил всего, что хотел, включая меня", - сказал президент, представляя план расходов.

Байден рассчитывает, что план получит одобрение в обеих палатах Конгресса США. Изначально он предлагал потратить 3,5 трлн долларов, однако сумма была сокращена после переговоров с сенаторами-центристами.

Что включает план расходов?

• 555 млрд долларов на борьбу с изменением климата, в основном за счет налоговых льгот для предприятий, использующих возобновляемые источники энергии и источники энергии с низким уровнем выбросов

• 400 млрд долларов на бесплатное дошкольное образование для всех детей в три-четыре года.

• 165 млрд долларов на снижение страховых взносов за медицинское обслуживание для девяти миллионов американцев, подпадающих под закон о доступном медицинском обслуживании, также известный как Obamacare

• 150 млрд долларов на строительство миллиона единиц доступного жилья

Представляя план в Конгрессе, Байден сказал, что не одобрив его, США рискуют потерять свое преимущество как нация.

"Мы перестали инвестировать в себя и в наших людей. Мы не сможем быть конкурентоспособными в глобальной экономике 21-го века, если продолжим действовать так же", - заявил Байден.